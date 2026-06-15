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17th June 2026
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Tamilstar
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சம்பளத்தை உயர்த்திய ஜான்வி கபூர்

by Suresh0109
Janhvi Kapoor Hikes Her Remuneration

மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மகளும், பாலிவுட்டின் முன்னணி இளம் நடிகைகளில் ஒருவருமான ஜான்வி கபூர், தற்போது இந்திய சினிமாவில் மிகவும் கவனிக்கப்படும் நடிகைகளில் ஒருவராக திகழ்ந்து வருகிறார். இந்தி திரைப்படங்களைத் தாண்டி தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிப் படங்களிலும் நடித்து வரும் அவர், தொடர்ந்து தனது மார்க்கெட்டையும் ரசிகர் பட்டாளத்தையும் விரிவுபடுத்தி வருகிறார்.

சமீப காலமாக பெரிய நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து நடித்து வரும் ஜான்வி கபூர், இதுவரை ஒரு படத்திற்கு ரூ.4 கோடி முதல் ரூ.5 கோடி வரை சம்பளமாக பெற்று வந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், சமீபத்தில் நடிகர் ராம் சரணுடன் இணைந்து நடித்த ‘பெத்தி’ திரைப்படத்திற்காக ரூ.7 கோடி சம்பளம் பெற்றதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

அந்த திரைப்படத்தில் அவரது திரைநேரம், நடிப்பு மற்றும் கவர்ச்சியான தோற்றம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. படம் கலவையான விமர்சனங்களை சந்தித்தபோதிலும், ஜான்வி கபூரின் மார்க்கெட் மதிப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதாக திரையுலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதன் தொடர்ச்சியாக, தனது அடுத்தடுத்த படங்களுக்காக ஜான்வி கபூர் தற்போது ரூ.8 கோடி சம்பளம் கேட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த சம்பள உயர்வு குறித்து சினிமா வட்டாரங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

தொடர்ந்து முன்னணி ஹீரோக்களுடன் இணைந்து நடிப்பதோடு, பான்-இந்தியா அளவில் தனது இடத்தை உறுதிப்படுத்தும் முயற்சியில் இருக்கும் ஜான்வி கபூர், தற்போது இந்திய சினிமாவின் அதிகம் பேசப்படும் இளம் நடிகைகளில் ஒருவராக மாறியுள்ளார்.