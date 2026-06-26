ஆர்யாவின் ‘அனந்தன் காடு’ – திரை விமர்சனம்

கதைக்களம்:
1990-களின் பின்னணியில் நகரும் ‘அனந்தன் காடு’, இலங்கையில் இருந்து தப்பி கேரளாவுக்கு வரும் தமிழீழப் போராளியின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட அரசியல் ஆக்ஷன் திரில்லர். அந்த போராளியாக வரும் ஆர்யாவுக்கு, கேரளாவின் குடிசைப்பகுதியில் வாழும் சிலர் அடைக்கலம் அளிக்கிறார்கள். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு செல்வந்தரின் கொலை வழக்கில் அவர் சிக்கிக் கொள்கிறார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அரசியல், அதிகாரம், குற்ற உலகம், போராட்ட பின்னணி மற்றும் மனித உறவுகள் ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்து கதையை நகர்த்துகின்றன. இறுதியில் அந்தக் கொலைக்குப் பின்னால் இருந்த உண்மை என்ன? ஆர்யாவின் கடந்த காலம் தற்போதைய சம்பவங்களுடன் எப்படி இணைகிறது? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.
நடிப்பு:
தமிழீழப் போராளியாக நடித்துள்ள ஆர்யா, தோற்றத்திலும் உடல் மொழியிலும் கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்ற நடிப்பை வழங்கியுள்ளார். ஆக்ஷன் காட்சிகளில் அவரது அனுபவம் வெளிப்படையாக தெரிகிறது. அதே நேரத்தில் அமைதியான, உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளிலும் கதாபாத்திரத்தின் வலியை இயல்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
முரளி கோபி, தேவ் மோகன், இந்திரன்ஸ், அப்பானி சரத் ஆகியோர் நடித்துள்ள குடிசைப்பகுதி நண்பர்கள் குழு கதைக்கு உணர்ச்சிப்பூர்வமான அடித்தளத்தை அமைக்கிறது. சுனில், விஜயராகவன், ரெஜினா கசாண்ட்ரா, நிகிலா விமல் உள்ளிட்ட நடிகர்களும் தங்களது கதாபாத்திரங்களுக்கு தேவையான பங்களிப்பை சிறப்பாக வழங்கியுள்ளனர்.
இயக்கம்:
எழுத்தாளர் முரளி கோபி, அரசியல், அதிகாரம், குற்ற உலகம் மற்றும் தமிழீழ வரலாற்றுப் பின்னணியை இணைத்து வித்தியாசமான கதைக்களத்தை உருவாக்க முயற்சித்துள்ளார். திரைக்கதை பல இடங்களில் சுவாரஸ்யமாக நகர்ந்தாலும், சில கதாபாத்திர வடிவமைப்புகளும் சில சம்பவங்களும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளன.
இயக்குநர் ஜியென் கிருஷ்ணகுமார், படத்தை விறுவிறுப்பாக நகர்த்தியுள்ளார். கதாபாத்திர அறிமுகங்கள், ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் மேக்கிங் அனைத்தும் தரமான அனுபவத்தை வழங்குகின்றன. இருப்பினும், தேவையற்ற சில துணைக் கதைகளும் அதிகமான கதாபாத்திரங்களும் கதையின் மையத்திலிருந்து கவனத்தை சற்றே திசைதிருப்புகின்றன.
முதல் பாதி மர்மத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் உருவாக்கும் நிலையில் நகர, இரண்டாம் பாதி அரசியல் திருப்பங்களும் அதிரடியான ஆக்ஷன் காட்சிகளும் மூலம் வேகம் பெறுகிறது.
தொழில்நுட்பம்:
எஸ். யுவாவின் ஒளிப்பதிவு, 1990-களின் காலகட்டத்தை இயல்பாக திரையில் மீட்டெடுத்துள்ளது. அஜனீஸ் லோக்நாத்தின் பின்னணி இசை, ஆக்ஷன் மற்றும் பரபரப்பான காட்சிகளுக்கு கூடுதல் வலிமையை வழங்குகிறது.
மொத்தத்தில்:
அரசியல், ஆக்ஷன், மர்மம் மற்றும் உணர்வுகளை ஒன்றாக இணைக்கும் ‘அனந்தன் காடு’, வித்தியாசமான கதைக்களத்துடன் கவனம் ஈர்க்கும் படம். சில திரைக்கதை குறைபாடுகள் இருந்தாலும், ஆர்யாவின் நடிப்பும், படத்தின் மேக்கிங்கும் ரசிகர்களுக்கு நல்ல திரையரங்கு அனுபவத்தை வழங்குகின்றன.