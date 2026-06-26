26th June 2026
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Tamilstar
Movie Reviews

ப்ராமிஸ் – திரை விமர்சனம்

by Suresh071
Promise Tamil Movie Review

கதைக்களம்:

டைல்ஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் சங்கமித்ரன், கல்லூரி மாணவியான லட்சுமியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார். மகிழ்ச்சியாக தொடங்கும் அவர்களது வாழ்க்கையில், சங்கமித்ரனுக்கு குடிப்பழக்கம் ஏற்படுகிறது. அதன் பின்னர் அவர் எச்.ஐ.வி. தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவர, குடும்ப வாழ்க்கை எதிர்பாராத திருப்பத்தை சந்திக்கிறது. இந்த அதிர்ச்சிக்குப் பிறகு கணவன்-மனைவி உறவில் என்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன? அந்த சவால்களை அவர்கள் எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள்? என்பதே படத்தின் மையக்கதை.

நடிப்பு:

சங்கமித்ரனாக நடித்துள்ள அருண்குமார் சேகரன், காதல், ஏமாற்றம், குற்றவுணர்வு, வேதனை என பல்வேறு உணர்வுகளை இயல்பாக வெளிப்படுத்தி கவனம் ஈர்க்கிறார். குறிப்பாக நோயின் உண்மையை அறிந்த பின் வரும் காட்சிகளில் அவரது நடிப்பு படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறது.

நாயகியாக நடித்துள்ள நதியா சோமு, முதல் பாதியில் எளிமையான காதல் கதாபாத்திரமாக தோன்றினாலும், இரண்டாம் பாதியில் உணர்வுப்பூர்வமான நடிப்பால் தனது கதாபாத்திரத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளார். துணை கதாபாத்திரங்களில் நடித்த அனைவரும் கதைக்கேற்ற நடிப்பை வழங்கியுள்ளனர்.

இயக்கம்:

எழுதி இயக்கியுள்ள அருண்குமார் சேகரன், குடிப்பழக்கம் மற்றும் அதன் விளைவுகள், பொறுப்பற்ற முடிவுகளால் ஒரு குடும்பம் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் போன்ற சமூக அக்கறை கொண்ட கருத்துகளை மையமாக வைத்து கதையை உருவாக்கியுள்ளார். சொல்ல வந்த கருத்து பாராட்டத்தக்கதாக இருந்தாலும், திரைக்கதையில் சில இடங்களில் தெளிவின்மை இருப்பதால் அந்த தாக்கம் முழுமையாக ரசிகர்களை சென்றடையவில்லை.

குறிப்பாக சில முக்கியமான கேள்விகளுக்கு திரைக்கதை பதில் அளிக்காமல் கடந்து செல்வது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. திரைக்கதையை இன்னும் இறுக்கமாக அமைத்திருந்தால் படம் கூடுதல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும்.

தொழில்நுட்பம்:

வினோத் குமாரின் ஒளிப்பதிவு, கதையின் யதார்த்தமான சூழலை அழகாக பதிவு செய்துள்ளது. சரவண தீபனின் இசையில் பாடல்கள் மனதில் நிற்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன. பின்னணி இசையும் உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளுக்கு தேவையான வலிமையை வழங்குகிறது.

மொத்தத்தில்:

சமூகத்திற்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான கருத்தை பேசும் ‘ப்ராமிஸ்’, நல்ல நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட படம். திரைக்கதையில் இன்னும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தியிருந்தால், இது இன்னும் வலுவான படைப்பாக மாறியிருக்கும்.