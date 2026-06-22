நூறு சாமி திரை விமர்சனம்

இளம் வயதிலேயே கணவரை இழந்த பெண்ணாக சுவாசிகா, தனது இரண்டு மகன்களையும் தனியாக வளர்த்து வாழ்க்கையில் நிலைநிறுத்துகிறார். காலம் நகர, மகன்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் செட்டிலாகும் நிலையில், தன் வாழ்க்கையையும் மீண்டும் ஒருமுறை பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்குகிறார். அதன்படி, மறுமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தை மகன்களிடம் தெரிவிக்கிறார்.
இந்த முடிவை முதலில் ஏற்க மறுக்கும் மூத்த மகன், காலப்போக்கில் தாயின் தனிமையையும் மனவேதனையையும் புரிந்துகொள்கிறார். இறுதியில், தாயின் மகிழ்ச்சியே முக்கியம் என நினைத்து இரு மகன்களும் அவரது மறுமணத்திற்கு ஆதரவளிக்க முடிவு செய்கிறார்கள். ஆனால் குடும்பத்தின் ஒப்புதலை விட சமூகத்தின் பழமைவாத பார்வையும் ஊர் மக்களின் எதிர்ப்பும் பெரிய சவாலாக உருவெடுக்கிறது. இந்த தடைகளை கடந்து சுவாசிகாவின் வாழ்க்கை புதிய பாதையில் பயணித்ததா என்பதே படத்தின் மையக்கதை.
படத்தின் மிகப்பெரிய பலம் சுவாசிகாவின் அசாதாரணமான நடிப்பு. கணவனை இழந்த பெண்ணின் தனிமை, பிள்ளைகளுக்காக வாழும் தாயின் தியாகம், தனது வாழ்க்கை குறித்த முடிவை எடுக்க போராடும் பெண்ணின் மனநிலை என ஒவ்வொரு உணர்வையும் மிக இயல்பாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். பல இடங்களில் அவர் நடித்திருக்கிறார் என்பதை மறக்க வைத்து, அந்தக் கதாபாத்திரமாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம்.
முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள விஜய் ஆண்டனி, அமைதியான மற்றும் ஆழமான நடிப்பின் மூலம் கவனம் ஈர்க்கிறார். அவரது கதாபாத்திரத்திற்கு எழுதப்பட்ட வசனங்களும் படத்திற்கு வலுசேர்க்கின்றன. மகனாக நடித்துள்ள அஜய் திஷன், ஆரம்பத்தில் தாயின் முடிவை எதிர்க்கும் இளைஞனாகவும், பின்னர் அவரது உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு துணையாக நிற்கும் மகனாகவும் சிறப்பாக நடித்துள்ளார்.
சக்தி, காவ்யா அனில், பாடினி குமார், கருணாஸ், லிஜோமோல் ஜோஸ் மற்றும் முனிஷ்காந்த் உள்ளிட்ட துணை நடிகர்களும் தங்களது கதாபாத்திரங்களுக்கு முழுமையான நியாயம் செய்துள்ளனர்.
உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயக்குநர் சசி உருவாக்கியுள்ள இந்த திரைப்படம், கணவனை இழந்த பெண்கள் சமூகத்தில் எதிர்கொள்ளும் பார்வைகளையும், மறுமணம் குறித்து இன்னும் நிலவும் சமூகத் தடைகளையும் நேர்மையாக பதிவு செய்கிறது. எந்தவித செயற்கை நாடகத்தனமும் இன்றி, ஒரு பெண்ணின் உணர்வுகளையும் வாழ்வதற்கான உரிமையையும் பேசும் விதம் பாராட்டத்தக்கது.
சில இடங்களில் திரைக்கதை சற்று மெதுவாக நகர்ந்தாலும், படம் முன்வைக்கும் கருத்தும் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளும் அந்த குறையை பெரிதாக உணர விடுவதில்லை. குறிப்பாக இறுதிக்கட்ட காட்சிகள் பார்வையாளர்களின் மனதை நெகிழச் செய்கின்றன.
பாலாஜி ஸ்ரீராமின் இசை மற்றும் தர்ஷன் கிர்லோஷின் ஒளிப்பதிவு படத்தின் உணர்வுகளை மேலும் வலுப்படுத்துகின்றன. குடும்ப பாசம், தனிமை மற்றும் நம்பிக்கை கலந்த தருணங்களை இருவரும் அழகாக திரையில் பதிவு செய்துள்ளனர்.
மொத்தத்தில், ‘நூறு சாமி’ ஒரு பெண்ணின் மறுமண உரிமை, சமூகத்தின் இரட்டை நிலைப்பாடு மற்றும் மனித உணர்வுகளை ஆழமாக பேசும் மனதைத் தொடும் திரைப்படமாக திகழ்கிறது.