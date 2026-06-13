ஹபீபி- திரை விமர்சனம்

தமிழ் முஸ்லிம் சமூக மக்களின் வாழ்க்கை முறை, குடும்ப உறவுகள், காதல் மற்றும் சமூக கட்டுப்பாடுகளை மையமாக வைத்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் தான் ‘ஹபீபி’. காதலை மட்டுமல்லாமல், ஒரு சமூகத்தின் வாழ்வியல், கலாச்சாரம் மற்றும் குடும்பங்களின் உணர்வுகளை இயல்பாக பதிவு செய்ய முயற்சித்திருக்கும் இந்த படம், எதார்த்தமான கதை சொல்லலின் மூலம் கவனம் ஈர்க்கிறது.
தென்காசி பகுதியை சேர்ந்த ஒரு இளைஞனுக்கும், இளம்பெண்ணுக்கும் இடையே காதல் மலர்கிறது. ஆனால் அவர்கள் வாழும் சமூகத்தின் கட்டுப்பாடுகள், குடும்பங்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள மக்களின் பார்வை காரணமாக அந்த காதல் பல்வேறு சவால்களை சந்திக்கிறது. இந்த காதல் வெற்றி பெற்றதா? குடும்பங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டனவா? காதலர்களின் வாழ்க்கை என்ன ஆனது? என்பதையே உணர்வுப்பூர்வமாக சொல்கிறது ‘ஹபீபி’.
படத்தின் நாயகியாக நடித்திருக்கும் மாளவிகா மனோஜ், மிகவும் இயல்பான நடிப்பின் மூலம் கதாபாத்திரத்திற்கு உயிர் கொடுத்திருக்கிறார். காதல், குடும்ப பாசம், ஏமாற்றம், எதிர்பார்ப்பு என பல்வேறு உணர்வுகளை மிகைப்படுத்தாமல் வெளிப்படுத்தி பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கிறார். அவரது நடிப்பு படத்தின் உணர்வுப்பூர்வமான தருணங்களுக்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறது.
அதேபோல் மற்ற கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் நடிகர்களும் தங்களது பங்களிப்பை சிறப்பாக வழங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக கஸ்தூரிராஜா, முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் தனது அனுபவம் மிக்க நடிப்பின் மூலம் படத்திற்கு உறுதியான பலமாக திகழ்கிறார். குடும்ப உறவுகளின் ஆழத்தையும், சமூகத்தின் மீதான பற்றுதலையும் வெளிப்படுத்தும் அவரது நடிப்பு மனதில் நிற்கிறது.
இயக்குநர் மீரா கதிரவன், காதலை மட்டும் மையமாக வைத்து கதை சொல்லாமல், குடும்ப உறவுகள், சமூக கட்டுப்பாடுகள், மத மற்றும் கலாச்சார அடையாளங்கள் போன்ற அம்சங்களையும் கதையுடன் இணைத்து பேசியிருக்கிறார். வணிக சினிமாவுக்கான வழக்கமான அம்சங்களை அதிகம் நம்பாமல், கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகளையும் வாழ்க்கை சூழலையும் நம்பி கதை நகர்த்தியிருப்பது பாராட்டத்தக்கது.
அதே நேரத்தில், படம் சில இடங்களில் மெதுவாக நகர்கிறது. குறிப்பாக பரபரப்பான திருப்பங்களையும் விறுவிறுப்பான காட்சிகளையும் எதிர்பார்க்கும் பார்வையாளர்களுக்கு சில பகுதிகள் சற்று சலிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். இருப்பினும், கதையின் உணர்வுப்பூர்வமான அணுகுமுறையும், எதார்த்தமான காட்சியமைப்பும் அந்த குறையை ஓரளவு மறக்கடிக்கின்றன.
இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ்., படத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ற மென்மையான இசையை வழங்கியிருக்கிறார். பாடல்களும் பின்னணி இசையும் கதையின் உணர்வுகளுக்கு துணை நின்று, காட்சிகளின் தாக்கத்தை அதிகரிக்கின்றன.
ஒளிப்பதிவாளர் மகேஷ் முத்துசாமி, தென்காசி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற கிராமங்களின் இயற்கை அழகை மிக நேர்த்தியாக பதிவு செய்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு காட்சியிலும் அந்த மண்ணின் மண்வாசனையையும், அங்குள்ள மக்களின் வாழ்க்கை முறையையும் உணர முடிகிறது. காட்சியமைப்புகள் படத்திற்கு எதார்த்தமான தோற்றத்தை வழங்குகின்றன.
மொத்தத்தில், ‘ஹபீபி’ காதலை தாண்டி ஒரு சமூகத்தின் வாழ்க்கை முறையையும், குடும்ப உறவுகளின் ஆழத்தையும், மனிதர்களின் உணர்வுகளையும் பேசும் எதார்த்தமான திரைப்படம். மெதுவான திரைக்கதை என்ற சிறிய குறையை தவிர்த்து பார்த்தால், மனதை தொடும் ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான அனுபவத்தை இந்த படம் வழங்குகிறது.