ஐ ஆம் கேம் – திரை விமர்சனம்

கோடீஸ்வரரின் மகனாக இருக்கும் துல்கர் சல்மான், சூதாட்டத்திற்கு அடிமையாகி தனது பணம் மற்றும் சொத்துகள் அனைத்தையும் இழக்கிறார். இதற்கிடையே எதிர்பாராத விபத்தில் சிக்கி தனது வலது கையையும் இழக்கிறார். அவருக்கு வேறொருவரின் கை பொருத்தப்படுகிறது.
ஆனால், பொருத்தப்பட்ட அந்த கை துல்கரின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல், தன்னிச்சையாக செயல்படத் தொடங்குகிறது. குறிப்பாக, ஒருவரைக் கொலை செய்ய அந்த கை துடிக்கிறது. அந்த கை யாருடையது? அது ஏன் கொலை செய்ய முயற்சிக்கிறது? இதன் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் யார்? என்பதற்கான விடையே படத்தின் மீதிக்கதை.
தனது கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்படும் கையுடன் துல்கர் சல்மான் போராடும் காட்சிகள் படத்தின் முக்கிய பலமாக அமைந்துள்ளன. கதாபாத்திரத்தின் தவிப்பையும் ஏக்கத்தையும் தனது நடிப்பின் மூலம் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஆண்டனி வர்கீஸ் தனது கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்ற நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கிறார். கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக கதிரும், அணியின் உரிமையாளராக மிஷ்கினும் மிரட்டலான நடிப்பை வழங்கியுள்ளனர். டாக்டர் கதாபாத்திரங்களில் கயாடு லோஹர் மற்றும் சம்யுக்தா ஆகியோரின் நடிப்பும் கதைக்கு வலு சேர்க்கிறது.
கிரிக்கெட் மோசடியையும், மனிதக் கையையும் மையமாகக் கொண்டு வித்தியாசமான கதைக்களத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார் இயக்குநர் நகாஸ் ஹிதாயத். கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்படும் கை ஒருபுறம், கிரிக்கெட் மோசடியின் பின்னணி மறுபுறம் என இரண்டையும் இணைத்து விறுவிறுப்பாக கதையை நகர்த்தியுள்ளார்.
ஜேக்ஸ் பிஜாயின் இசை படத்தின் பரபரப்பான காட்சிகளுக்கு கூடுதல் வலு சேர்க்கிறது. ஜிம்சி காலித்தின் ஒளிப்பதிவும் கதையின் பதற்றமான சூழலை சிறப்பாகக் கடத்துகிறது.
வித்தியாசமான கதைக்களம், பரபரப்பான திரைக்கதை மற்றும் துல்கர் சல்மானின் நடிப்பு என ‘ஐ ஆம் கேம்’ கவனம் ஈர்க்கும் திரைப்படமாக அமைந்துள்ளது.