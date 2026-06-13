மணிகண்டன் நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு ‘மக்கள் காவலன்’ என தலைப்பு அறிவிப்பு!

‘குட் நைட்’, ‘லவ்வர்’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த நடிகர் மணிகண்டன், தனது அடுத்த புதிய திரைப்படத்தின் மூலம் மீண்டும் ரசிகர்களை சந்திக்க தயாராகியுள்ளார். அவரது புதிய படத்தின் தலைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
தரமான மற்றும் சமூக அக்கறை கொண்ட கதைகளைத் தேர்வு செய்து நடித்து வரும் மணிகண்டனின் புதிய படத்தை, இயக்குநர் பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. ‘பரியேறும் பெருமாள்’, ‘ரைட்டர்’, ‘பொம்மை நாயகி’ உள்ளிட்ட படங்களை தயாரித்துள்ள இந்த நிறுவனம், தற்போது மேலும் ஒரு முக்கியமான படைப்பை ரசிகர்களுக்கு வழங்கவுள்ளது.
இந்த திரைப்படத்தை, பா.ரஞ்சித்திடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய சந்தோஷ் குமார் இயக்குகிறார். படத்திற்கு ‘மக்கள் காவலன்’ என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. தலைப்பே படத்தின் கதைக்களம் குறித்த ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், எளிய மக்களின் வாழ்வியல், சமூகப் பிரச்சினைகள் மற்றும் அரசியல் பின்னணியை மையமாகக் கொண்ட கதையாக இது உருவாகும் என கூறப்படுகிறது.
சமூக அக்கறையும், எதார்த்தமான கதை சொல்லலும், அதேசமயம் வணிக அம்சங்களும் கலந்த அரசியல் த்ரில்லர் பாணியில் இந்த படம் உருவாக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மணிகண்டனின் நடிப்பும், நீலம் புரொடக்ஷன்ஸின் உள்ளடக்கத் தேர்வும் இணைவதால், படம் மீதான எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகரித்துள்ளது.
படத்தின் மற்ற நடிகர், நடிகைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் தொடர்பான விவரங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என தயாரிப்புத் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.
தனித்துவமான கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வரும் மணிகண்டனுக்கு, ‘மக்கள் காவலன்’ மற்றொரு முக்கியமான படமாக அமையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உருவாகியுள்ளது.