சர்தார் 2 திரை விமர்சனம்

பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் ‘சர்தார் 2’. முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
முதல் பாகத்தில் இடம்பெற்ற சர்தார் சந்திர போஸ் மற்றும் அவரது மகன் விஜய் பிரகாஷ் என இரு வேறு கதாபாத்திரங்களில் கார்த்தி மீண்டும் நடித்துள்ளார். உளவாளி கதைக்களத்தை மையமாகக் கொண்டு பயணிக்கும் இப்படத்தில், கார்த்தியின் முதிர்ச்சியான நடிப்பும், ஆக்ஷன் காட்சிகளும் படத்திற்கு வலு சேர்க்கின்றன.
குறிப்பாக, எஸ்.ஜே. சூர்யா ‘பிளாக் டேக்கர்’ என்ற வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் முக்கியத் திருப்பமாக களமிறங்கியுள்ளார். அவரது கதாபாத்திரம் படத்தின் சுவாரஸ்யத்தை அதிகரிக்கிறது. அதேபோல் யோகி பாபு – நிழல்கள் ரவி கூட்டணியும் ஆங்காங்கே கவனம் ஈர்க்கிறது.
படத்தின் முதல் பாதி விறுவிறுப்பாக நகர்ந்து, எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் இடைவேளைக் காட்சியுடன் நிறைவடைகிறது. ஆனால், இரண்டாம் பாதியில் திரைக்கதையின் வேகம் கணிசமாகக் குறைகிறது.
ஆண்டிபயாடிக் எதிர்ப்பு குறித்த சமூக அக்கறை கொண்ட கருத்தை மையமாகக் கொண்டு கதை நகர்வது பாராட்டுக்குரிய அம்சமாக இருந்தாலும், சில இடங்களில் அது பிரசாரத் தொனியை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், தர்க்கத்திற்கு ஒவ்வாத சில காட்சிகளும், சிஜிஐ பணிகளும் படத்தின் ஓட்டத்திற்கு தடையாக அமைகின்றன.
காதல் காட்சிகள் மற்றும் பாடல்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல், நேரடியாக உளவாளி கதைக்களத்திற்குள் படம் செல்வது வரவேற்கத்தக்கது. இருப்பினும், முதல் பாகத்தில் இருந்த அளவிலான இறுக்கமான திரைக்கதை இதில் இல்லாதது சற்று ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
சாம் சி.எஸ். வழங்கியுள்ள பின்னணி இசையும் காட்சிகளின் பரபரப்புக்கு எதிர்பார்த்த அளவு வலு சேர்க்கவில்லை. இதனால் ஆக்ஷன் மற்றும் முக்கியமான திருப்பங்கள் இடம்பெறும் காட்சிகளின் தாக்கம் சில இடங்களில் குறைகிறது.
மொத்தத்தில், கார்த்தியின் நடிப்பு, ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் மாறுபட்ட சமூகக் கருத்து ஆகியவை ‘சர்தார் 2’ படத்திற்கு பலம் சேர்த்தாலும், இரண்டாம் பாதியின் தொய்வு, திரைக்கதை பலவீனம், பின்னணி இசை மற்றும் சில லாஜிக் மீறிய காட்சிகள் காரணமாக, முதல் பாகத்தின் அளவிலான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தத் தவறுகிறது.
மொத்தத்தில், ‘சர்தார் 2’ சராசரிக்கும் சற்று மேலான உளவாளி திரைப்பட அனுபவத்தை வழங்குகிறது.