ஜெயிலர் 2 – திரை விமர்சனம்

சிலை கடத்தல் மன்னன் விநாயகனை வீழ்த்திய பிறகும் ஆபத்து ஓயவில்லை என்றால், முத்துவேல் பாண்டியன் அமைதியாக இருப்பாரா? குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற மீண்டும் களமிறங்கும் ரஜினிகாந்தின் அதிரடி ஆட்டம்தான் ‘ஜெயிலர் 2’.
முதல் பாகத்தின் இறுதியில், தனது குடும்பத்தையே கொலை செய்யத் துணிந்த விநாயகனைத் தீர்த்துக்கட்டுகிறார் ரஜினிகாந்த். ஆனால், இறப்பதற்கு முன்பு விநாயகன் விடுக்கும் எச்சரிக்கை, “என்னை முடித்துவிட்டால் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்று நினைக்காதே… எனக்குப் பின்னால் மிகப்பெரிய நெட்வொர்க்கே இருக்கிறது!” என்பதுதான் இரண்டாம் பாகத்தின் கதைக்கான தொடக்கப்புள்ளியாக அமைகிறது.
விநாயகனை வீழ்த்திய பிறகு, குடும்பத்துடன் கோவையில் நிம்மதியாக வாழ்ந்து வருகிறார் முத்துவேல் பாண்டியன். ஆனால், விநாயகனின் மரணத்துக்குப் பழிவாங்கத் துடிக்கிறார் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு. இதற்கிடையே, எதிரிகளின் கூடாரத்துக்குள் புகுந்து அவர்களின் சதித்திட்டங்களை அறிய முயற்சி செய்கிறார் ரஜினிகாந்த். அந்தக் கும்பலையே பின்னணியில் இருந்து இயக்கும் எஸ்.ஜே. சூர்யாவை நெருங்குவதும் அவரது முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது.
ஒருபுறம் எதிரிகளின் சதிவலை; மறுபுறம் ஆபத்தில் சிக்கும் குடும்பம் எனப் பரபரப்பாக நகர்கிறது கதை. மீண்டும் ரஜினியின் குடும்பத்தைக் குறிவைத்து ஒரு கும்பல் களமிறங்குகிறது. இந்தச் சதிகளுக்குப் பின்னால் இருப்பது யார்? எஸ்.ஜே. சூர்யாவை ரஜினி நெருங்கினாரா? விநாயகனிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சிலைகளுக்கு என்ன ஆனது? எதிரிகளின் பிடியில் சிக்காமல் குடும்பத்தைக் காப்பாற்றினாரா? என்ற கேள்விகளுக்கு அதிரடி திருப்பங்களுடன் விடை சொல்கிறது படத்தின் மீதிக்கதை.
நடிப்பு எப்படி?
76 வயதிலும் தனது வசீகரம், ஆளுமை, ஸ்டைல் என அனைத்தாலும் திரையை ஆக்கிரமிக்கிறார் ரஜினிகாந்த். ‘முத்துவேல் பாண்டியன்’ கதாபாத்திரத்தில் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ள அவர், தனது தனித்துவமான ஸ்டைலாலும் மாஸ் காட்சிகளாலும் ரசிகர்களைக் கவர்கிறார். ‘பாட்ஷா’ பாணியிலான அந்த மேஜிக்கை மீண்டும் ஒருமுறை திரையில் நிகழ்த்திக் காட்டியிருக்கிறார்.
ரஜினிக்கு அடுத்தபடியாக எஸ்.ஜே. சூர்யா தனது ஆர்ப்பரிப்பான நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கிறார். சுராஜ் வெஞ்சரமூடு தனது கதாபாத்திரத்தைச் சிறப்பாகக் கையாண்டிருக்கிறார். ரம்யா கிருஷ்ணனின் அழுத்தமான நடிப்பு படத்துக்கு வலு சேர்க்கிறது. மிர்னா மேனனும் தனது பங்களிப்பால் கவனிக்க வைக்கிறார்.
முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் வரும் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஜாக்கி ஷெராப் ஆகியோர் தங்களது திரை இருப்பால் ரசிகர்களைக் கவர்கின்றனர். சிறப்புத் தோற்றத்தில் வரும் வித்யா பாலன் தனது பங்களிப்பால் கவனம் ஈர்க்கிறார். ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடும் பூர்ணாவும் ரசிக்க வைக்கிறார். யோகி பாபு, நமோ நாராயணன் உள்ளிட்டோரின் நகைச்சுவைக் காட்சிகள் படத்தின் கலகலப்பைக் கூட்டுகின்றன.
இயக்கமும் திரைக்கதையும்!
‘ஜெயிலர்’ படத்தின் தொடர்ச்சியாக, முதல் பாகம் முடிந்த இடத்திலிருந்தே கதையைத் தொடங்கியிருக்கிறார் இயக்குநர் நெல்சன். ஒரு சாதாரண குடும்பத் தலைவன் என்ற பிம்பத்துக்குள் கதையை அமைத்து, அதனுடன் அதிரடி ஆக்ஷன், மாஸ் காட்சிகள், குடும்ப உறவுகள், நகைச்சுவை எனப் பல அம்சங்களையும் கலந்து திரைக்கதையை நகர்த்தியிருக்கிறார்.
குடும்ப உறவுகள் சார்ந்த உணர்வுப்பூர்வமான தருணங்களும், திடீரென வெடிக்கும் மாஸ் காட்சிகளும் படத்துக்குச் சுவாரஸ்யம் சேர்க்கின்றன. குறிப்பாக, பிரம்மாண்டமான எலிவேஷன் காட்சிகள் படத்தின் வேகத்தை அதிகரிக்கின்றன. நெல்சனின் பலமான அம்சமான நகைச்சுவையும் இந்தப் பாகத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது. நமோ நாராயணன், யோகி பாபு கூட்டணியின் நகைச்சுவைக் காட்சிகள் பல இடங்களில் சிரிக்க வைக்கின்றன.
முதல் பாதியிலேயே அடுத்தடுத்து வரும் மூன்று பிரம்மாண்டமான மாஸ் காட்சிகளும், அதிரடியான இடைவேளைக் காட்சியும் படத்தை விறுவிறுப்பாகக் கொண்டு செல்கின்றன. இரண்டாம் பாதி ரஜினிகாந்த் படங்களுக்கே உரித்தான பாணியில் பயணிக்கிறது. மோதல்கள், நாயகனின் கம்பேக், தொடர்ந்து வரும் அதிரடி காட்சிகள் என ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் தருணங்கள் நிறைய உள்ளன.
தொழில்நுட்ப அம்சங்கள்!
அனிருத்தின் இசை படத்துக்கு மற்றொரு பலம். குறிப்பாக, ரஜினியின் மாஸ் காட்சிகளில் பின்னணி இசை கூடுதல் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பாடல்களும் ரசிகர்களை ஆட்டம் போட வைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன.
விஜய் கார்த்திக் கண்ணனின் ஒளிப்பதிவு அதிரடி காட்சிகளுக்கு பிரம்மாண்டம் சேர்க்கிறது. சண்டைக் காட்சிகளின் வேகத்தையும், திரையில் நிகழும் பரபரப்பையும் அழகாகக் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார்.
மொத்தத்தில்!
முதல் பாகத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகத்தையும் பரபரப்பும் விறுவிறுப்பும் குறையாமல் வழங்க முயன்றிருக்கிறார் இயக்குநர் நெல்சன். குறிப்பாக, இடைவேளை மற்றும் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் ரஜினி ரசிகர்களுக்கு உற்சாகமான அனுபவத்தைத் தருகின்றன.
ஆங்காங்கே சில குறைகள் தென்பட்டாலும், ரஜினியின் ஸ்டைல், அதிரடி ஆக்ஷன், நகைச்சுவை, அனிருத்தின் இசை எனப் பல அம்சங்கள் படத்துக்குப் பலம் சேர்க்கின்றன. மொத்தத்தில், ரஜினியின் மாஸையும் அதிரடி ஆக்ஷனையும் ரசிக்கும் ரசிகர்களுக்கு ‘ஜெயிலர் 2’ ஒரு நல்ல திரை விருந்து!