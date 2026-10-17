அனிருத் – காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நவம்பர் 21-ல் சென்னையில்!

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம் வரும் அனிருத் ரவிச்சந்தர், பிரபல தயாரிப்பாளர் கலாநிதி மாறனின் மகள் காவ்யா மாறனைத் திருமணம் செய்துகொள்ள உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இவர்களின் திருமணம் மற்றும் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி குறித்த செய்திகள் தற்போது திரையுலகிலும் கிரிக்கெட் வட்டாரத்திலும் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.
தனது துள்ளலான இசையால் இளைஞர்களைக் கவர்ந்து வரும் அனிருத், தொடர்ந்து பல வெற்றிப் படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார். சமீபத்தில் அவரது இசையில் வெளியான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படமும் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அனிருத் மற்றும் சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறனின் மகளும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருப்பவருமான காவ்யா மாறன் ஆகிய இருவரையும் இணைத்து காதல் கிசுகிசுக்கள் வெளியாகி வந்தன. இருப்பினும், இதுகுறித்து இரு தரப்பிலிருந்தும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்கள் வெளியாகாமல் இருந்தன.
இந்நிலையில், இவர்களது திருமணம் கிரீஸ் நாட்டில் நவம்பர் 11-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. முதலில் செஷல்ஸ் நாட்டில் திருமணத்தை நடத்தத் திட்டமிட்டதாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், பின்னர் கிரீஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இரு குடும்பத்தினரும் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் வகையில் திருமண ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்காக நான்கு தனி விமானங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.
மேலும், நவம்பர் மாதத்தின் முதல் இரண்டு வாரங்களில் இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் இசையமைப்புப் பணிகளை அனிருத் ஒத்திவைத்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டது. இதனால், அவரது திருமணம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.
இதற்கிடையே, நவம்பர் 21-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறவுள்ள அனிருத் – காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்காக, சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறன் தனது மனைவி காவேரி மாறனுடன் தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டியை நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தெலங்கானா முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பதிவில், கலாநிதி மாறன் மற்றும் காவேரி மாறன் ஆகியோர் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஜூபிலி ஹில்ஸ் இல்லத்தில் முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டியைச் சந்தித்து, தங்களது மகள் காவ்யா மாறனின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு அழைப்பு விடுத்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அனிருத் ரவிச்சந்தர் மற்றும் காவ்யா மாறனின் திருமண வரவேற்பு நவம்பர் 21-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இசை உலகையும் கிரிக்கெட் உலகையும் இணைக்கும் இந்த நிகழ்வு குறித்த தகவல்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. திருமண நிகழ்ச்சி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை அறிய ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.