சீன் திரை விமர்சனம்

நடிகர் சூர்யாவுக்கு இந்த ஆண்டு வெற்றிகரமான ஆண்டாக அமைந்துள்ளது. ‘கருப்பு’, ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ எனத் தொடர்ந்து இரண்டு படங்கள் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், ஜீத்து மாதவன் இயக்கத்தில் இன்று வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் ‘சீன்’. இந்தப் படத்தின் மூலம் சூர்யா ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பதிவு செய்தாரா என்பதைப் பார்க்கலாம்.
படத்தின் தொடக்கத்திலேயே நஸ்லான் எத்தகைய ஆபத்தான சைக்கோ என்பதைக் காட்டும் காட்சிகளுடன் கதை தொடங்குகிறது. பின்னர் கதை சூர்யா பக்கம் திரும்புகிறது. தனக்கென சில விதிமுறைகளை வகுத்துக்கொண்டு, காவல் நிலையத்தில் தனது விருப்பப்படி செயல்படும் காவல் அதிகாரியாக வருகிறார் சூர்யா.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சூர்யாவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சைக்கோ கொலையாளி ஒருவர் தற்போது சிறையில் இருக்கிறார். ஆனால், மீண்டும் அதே பாணியில் தொடர் கொலைகள் நடக்கின்றன. இதற்கிடையே தனக்கென ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சினையால் காவல்துறை பணியிலிருந்து விலகவும் சூர்யா முடிவெடுக்கிறார். ஒருபுறம் நஸ்லானின் கொலைகள் தொடர, மறுபுறம் சூர்யாவின் ஈகோவும் தூண்டப்படுகிறது. தனது தனிப்பட்ட பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண நஸ்ரியாவின் உதவியை நாடும் சூர்யா, தனது பெற்றோரையும் மீண்டும் வீட்டிற்கு அழைத்து வருகிறார். இறுதியில் நஸ்லானைப் பிடித்தாரா? சூர்யாவின் தனிப்பட்ட பிரச்சினை என்ன ஆனது? என்பதே மீதிக்கதை.
சூர்யாவின் நடிப்பு படத்தின் மிகப்பெரிய பலம். ஒவ்வொரு காட்சியிலும் தனது அனுபவத்தையும் திறமையையும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். குறிப்பாக, தனது பிரச்சினையைப் புரிந்துகொண்டு நஸ்ரியாவுடன் கைகோர்த்துச் செயல்படும் காட்சிகள் ரசிக்க வைக்கின்றன. அதிலும் இரண்டாம் பாதியில் நஸ்லானை நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் காட்சியில் சூர்யாவின் நடிப்பு வேற லெவல்!
நஸ்லான் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு சிறப்பான அறிமுகத்தைக் கொடுத்துள்ளார். 100-க்கும் மேற்பட்ட கொலைகளைச் செய்த புத்திசாலித்தனமான சைக்கோ கொலையாளியாக, எந்தவிதமான அலட்டலும் இல்லாமல் தனது இயல்பான நடிப்பால் மிரட்டியிருக்கிறார். குறிப்பாக, அவரது உடல்மொழியும் பார்வையும் கதாபாத்திரத்துக்கு வலு சேர்க்கின்றன.
நஸ்ரியா ஆரம்பத்தில் தோன்றும் காட்சிகள் சற்று மெதுவாக நகர்ந்தாலும், இரண்டாம் பாதியில் தனது நடிப்பால் சிறப்பான கம்பேக் கொடுக்கிறார். மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட தந்தையாக வரும் ஆனந்த்ராஜ், குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையான தாயாக நடித்திருப்பவர் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளாக வரும் ராஜ் பிரியன், வினோத் உள்ளிட்டோரும் தங்களது கதாபாத்திரங்களில் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர்.
படத்தின் முதல் பாதியில் நஸ்லானின் கொலைப் பின்னணி சுவாரசியமாகச் சொல்லப்பட்டாலும், சூர்யாவின் கதாபாத்திரம் எந்தத் திசையை நோக்கிப் பயணிக்கிறது என்பது தெளிவாகப் புரியாமல் சில இடங்களில் குழப்பம் ஏற்படுகிறது. நஸ்ரியா கதைக்குள் வந்த பிறகும், படம் எதை நோக்கிச் செல்கிறது என்ற கேள்வி எழுகிறது. இருப்பினும், இடைவேளைக் காட்சி கதையின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
இரண்டாம் பாதியில் சூர்யா – நஸ்லான் இடையிலான நேருக்கு நேர் மோதலும், இருவருக்கும் இடையே நடைபெறும் கேட் அண்ட் மவுஸ் ஆட்டமும் விறுவிறுப்பாக அமைந்துள்ளன. இயக்குநர் ஜீத்து மாதவனுக்கே உரிய தனித்துவமான காட்சியமைப்புகளும் படத்தில் ஆங்காங்கே ரசிக்க வைக்கின்றன. நஸ்ரியாவின் கை நடுங்கித் தண்ணீர் குடிக்கும் காட்சி, சூர்யாவின் அம்மா கை நடுங்கிச் சரக்கு குடிக்கும் காட்சி என இயக்குநரின் தனித்துவமான டச் படமெங்கும் வெளிப்படுகிறது.
தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஒளிப்பதிவு சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. அதைவிட சுஷின் ஷியாமின் பின்னணி இசை படத்திற்குப் பெரும் பலமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, இரண்டாம் பாதியில் வரும் பரபரப்பான காட்சிகளுக்கு அவரது இசை கூடுதல் விறுவிறுப்பைக் கொடுக்கிறது.
சூர்யாவின் அசத்தலான நடிப்பு, நஸ்லானின் அலட்டலில்லாத மிரட்டல், நஸ்ரியாவின் இரண்டாம் பாதி பங்களிப்பு, ஜீத்து மாதவனின் இயக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களின் உழைப்பு எனப் பல அம்சங்கள் படத்துக்குப் பலம் சேர்க்கின்றன. முதல் பாதியில் இருக்கும் சில தொய்வுகளைக் கடந்து சென்றால், இரண்டாம் பாதி ரசிகர்களுக்கு நல்ல விருந்தாக அமைகிறது.
மொத்தத்தில், இந்தத் தீபாவளி ‘சீன்’ தீபாவளிதான்!