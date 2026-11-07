ராமாயணா பாகம் 1- திரை விமர்சனம்

இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியுள்ள ‘ராமாயணா: பாகம் 1’ திரைப்படம், இந்தியத் திரையுலகின் பிரம்மாண்டமான படைப்புகளில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது. பிரமாண்டமான தயாரிப்பு வடிவமைப்பு, ஹாலிவுட் தரத்திலான விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் மற்றும் முன்னணி நட்சத்திரங்களின் நடிப்பு எனப் பல அம்சங்கள் உலகளாவிய சினிமா ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. அதேசமயம், மூன்று மணி நேரத்திற்கும் அதிகமான படத்தின் நீளம் மற்றும் மெதுவான திரைக்கதை நகர்வு ஆகியவை படத்தின் விறுவிறுப்பைக் குறைப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இப்படத்தில் ராவணனாக நடித்துள்ள நடிகர் யஷ், தனது கம்பீரமான தோற்றம் மற்றும் மிரட்டலான நடிப்பால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, அவரது சண்டைக் காட்சிகளும் திரை ஆளுமையும் படத்தின் முக்கியமான பலமாக அமைந்துள்ளன. மறுபுறம், ராமர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள ரன்பீர் கபூர், சீதையாக நடித்துள்ள சாய் பல்லவி ஆகியோர் தங்களது கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற நடிப்பை வழங்கியுள்ளனர். இருப்பினும், படத்தின் பிரம்மாண்டமான காட்சிகளுக்கு மத்தியில் சில உணர்வுபூர்வமான தருணங்கள் இன்னும் அழுத்தமாக அமைந்திருக்கலாம் என்பது சில பார்வையாளர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
இதிகாசமான ராமாயணக் கதையை இரண்டு பாகங்களாகத் திரைக்குக் கொண்டுவரும் முயற்சியில், முதல் பாகத்தின் பெரும்பகுதி கதாபாத்திரங்களின் அறிமுகம் மற்றும் கதையின் பின்னணியை விவரிப்பதற்கே செலவிடப்பட்டுள்ளது. கௌசல்யா, பரதன் உள்ளிட்ட முக்கியக் கதாபாத்திரங்களின் பின்னணியும் உணர்வுகளும் இன்னும் ஆழமாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் முதல் பாகத்தின் நீளம் அதிகமாக இருப்பதாகவும், எடிட்டிங்கில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தியிருந்தால் திரைக்கதை இன்னும் விறுவிறுப்பாக அமைந்திருக்கும் என்றும் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
படத்தின் மிகப்பெரிய பலமாக விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் மற்றும் பின்னணி இசை அமைந்துள்ளன. இதுவரை இந்தியத் திரையுலகில் காணாத அளவிலான பிரம்மாண்டமான உலகத்தைத் திரையில் உருவாக்கியுள்ள படக்குழு, தொழில்நுட்ப ரீதியாகப் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, படத்தின் இறுதியில் அனுமனின் அறிமுகமும், அடுத்த பாகத்திற்கான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காட்சிகளும் ரசிகர்களிடையே ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
மொத்தத்தில், சில திரைக்கதை மற்றும் நீளம் சார்ந்த குறைகள் இருந்தாலும், பிரம்மாண்டமான காட்சியமைப்பு, யஷ்ஷின் நடிப்பு, தொழில்நுட்ப நேர்த்தி ஆகியவற்றால் ‘ராமாயணா: பாகம் 1’ கவனம் ஈர்த்துள்ளது. இதன் இரண்டாம் பாகம் மீதான எதிர்பார்ப்பும் தற்போது அதிகரித்துள்ளது.