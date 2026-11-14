பிளாக் கோல்டு திரைவிமர்சனம்

தலைமுடி வியாபாரம் செய்து வருபவர் ஏ. வெங்கடேஷ். அவரிடம் டிரைவராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார் லிவிங்ஸ்டன். ஒருநாள் ரூ.5 கோடி மதிப்புள்ள தலைமுடியை ஏற்றிக்கொண்டு லிவிங்ஸ்டன் பயணம் மேற்கொள்கிறார். ஆனால், செல்லும் வழியில் அவரும், அவருடன் எடுத்துச் சென்ற தலைமுடியும் திடீரென மாயமாகின்றன. இதனால் அதிர்ச்சியடையும் ஏ. வெங்கடேஷ், காவல்துறையின் உதவியை நாடுகிறார்.
இதற்கிடையில், தனது தந்தை லிவிங்ஸ்டன் காணாமல் போனதன் பின்னணியில் ஏதோ மர்மம் இருப்பதை உணரும் வெற்றி, உண்மையைக் கண்டறியத் தேடுதல் வேட்டையில் இறங்குகிறார். அவரது முயற்சிக்குப் பலன் கிடைத்ததா? காணாமல் போன லிவிங்ஸ்டனுக்கு என்ன ஆனது? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.
தந்தை மீது விழுந்த பழியைத் துடைப்பதற்காக அதன் பின்னணியைத் தேடி அலையும் காட்சிகளில் வெற்றி தனது அழுத்தமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். புன்னகை ததும்பும் காட்சிகளில் பிரியாலயா ரசிகர்களைக் கவர்கிறார். லிவிங்ஸ்டனின் இயல்பான, அப்பாவித்தனமான நடிப்பும் கவனம் பெறுகிறது. இவர்களுடன் ஏ. வெங்கடேஷ், அபிராமி வெங்கடாசலம், மூர்த்தி, அரோல் டி. சங்கர், கராத்தே வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோரின் பங்களிப்பும் படத்திற்குப் பலம் சேர்க்கிறது.
கவாஸ்கர் அவினாஷின் இசையும், சந்தோஷ் குமார் வீராசாமியின் ஒளிப்பதிவும் கதையின் ஓட்டத்திற்கு உறுதுணையாக அமைந்துள்ளன.
தலைமுடிக்கும் ரூ.5 கோடி மதிப்பா என்ற ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் வித்தியாசமான கதைக்களத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார் இயக்குநர் தீரன் அருண்குமார். புதுமையான கதைக்கரு சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தினாலும், திரைக்கதையில் இன்னும் கூடுதலான விறுவிறுப்பையும் சுவாரஸ்யத்தையும் சேர்த்திருந்தால், இந்தத் தங்கம் போன்ற தலைமுடி இன்னும் அதிகமாக ஜொலித்திருக்கும்.