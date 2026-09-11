மண்டாடி திரை விமர்சனம்

ராமநாதபுரத்தில் காலம் காலமாக கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்று வரும் பாரம்பரியமான பாய்மரப் படகு போட்டியை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘மண்டாடி’.
சத்யராஜின் பயிற்சியில் சூரியும், சுகாஸும் பாய்மரப் படகு போட்டிக்காக தயாராகின்றனர். ஆனால், சில பிரச்சனைகள் காரணமாக ராமநாதபுரத்தை விட்டு சென்னைக்கு வரும் சூரி, அங்கேயே தங்கி வேலை பார்த்து, சொந்த ஊரையும் தனது பழைய வாழ்க்கையையும் மறந்து வாழ்கிறார்.
இந்நிலையில், தனது முன்னாள் காதலியின் மகனை காப்பாற்றுவதற்காக மீண்டும் சொந்த ஊருக்குத் திரும்ப வேண்டிய சூழல் சூரிக்கு ஏற்படுகிறது. அப்போது எதிர்பாராத விதமாக, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் கைவிட்ட பாய்மரப் படகு போட்டியில் மீண்டும் பங்கேற்கும் நிலைக்கு அவர் தள்ளப்படுகிறார்.
நண்பர்களாக இருந்த சூரியும் சுகாஸும் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு போட்டியாளர்களாக களமிறங்குவதற்கு என்ன காரணம்? பாய்மரப் படகு போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்கள்? அந்தப் போட்டியே வேண்டாம் என ஒதுங்கிய சூரி, மீண்டும் அதைக் கையில் எடுக்க காரணம் என்ன? என்பதற்கான பதில்களே படத்தின் பரபரப்பான மீதிக்கதை.
நடிப்பு
சூரி படத்தின் முழுமையான பலமாகத் திகழ்கிறார். ஆக்ஷன் மற்றும் சாகசக் காட்சிகளில் தனது நடிப்பின் மற்றொரு பரிமாணத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக கடலில் நடைபெறும் பாய்மரப் படகு போட்டி மற்றும் அதற்காக சூரி மேற்கொள்ளும் பயிற்சிக் காட்சிகள் ரசிகர்களுக்கு சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
தெலுங்கு திரையுலகைச் சேர்ந்த சுகாஸ், தமிழில் கதாபாத்திரத்தை உணர்ந்து சிறப்பாக நடித்துள்ளார். சத்யராஜ் தனது அனுபவமான நடிப்பால் கதைக்கு வலு சேர்க்கிறார். பால சரவணன், ரவீந்திர விஜய் உள்ளிட்டோரும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்களை கச்சிதமாக கையாண்டுள்ளனர்.
இயக்கம் மற்றும் திரைக்கதை
தமிழ் சினிமாவில் இதுவரை அதிகம் பேசப்படாத ஒரு கதைக்களத்தை தேர்வு செய்துள்ள இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி, அதில் சாகசம், சென்டிமென்ட், உறவுகள் என பல அம்சங்களை இணைத்து கவனம் ஈர்க்கிறார்.
கடலில் நடைபெறும் போட்டிக் காட்சிகள் குறிப்பாக படத்தின் முக்கிய பலமாக அமைந்துள்ளன. நேர்த்தியான திரைக்கதை மற்றும் புதுமையான காட்சியமைப்புகள் படத்திற்கு கூடுதல் வலு சேர்க்கின்றன. அதேநேரத்தில், சில பிளாஷ்பேக் காட்சிகள் சற்று தொய்வை ஏற்படுத்துகின்றன.
கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் படத்தின் பரபரப்பை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்கின்றன. இறுதிக்கட்ட போட்டி ரசிகர்களை இருக்கையின் நுனியில் அமர வைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
தொழில்நுட்பம்
எஸ்.ஆர். கதிரின் ஒளிப்பதிவு படத்திற்கு மிகப்பெரிய பலம். குறிப்பாக கடல் மற்றும் பாய்மரப் படகு போட்டிக் காட்சிகள் பிரம்மாண்டமாகவும், பார்வைக்கு விருந்தாகவும் அமைந்துள்ளன.
ஜி.வி. பிரகாஷின் இசை காட்சிகளுடன் பயணித்து, படத்தின் உணர்வையும் பரபரப்பையும் அதிகரிக்கிறது.
மொத்தத்தில்
வித்தியாசமான கதைக்களம், சூரியின் அதிரடியான நடிப்பு, கடலில் நடைபெறும் பாய்மரப் படகு போட்டி மற்றும் விறுவிறுப்பான கிளைமாக்ஸ் என ‘மண்டாடி’ ரசிகர்களுக்கு புதுவிதமான சினிமா அனுபவத்தை வழங்குகிறது. சில இடங்களில் ஏற்படும் தொய்வுகளைத் தாண்டி, சாகசம் மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான கதையுடன் கவனம் ஈர்க்கும் படமாக அமைந்துள்ளது.