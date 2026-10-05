ஏழு கடல் ஏழு மலை திரை விமர்சனம்

சுமார் 4,000 ஆண்டுகளாக உயிருடன் வாழ்ந்து வரும் மனிதராக நிவின் பாலி. காலங்கள் பல கடந்தாலும், அஞ்சலி மீதான அவரது காதல் மட்டும் மாறவில்லை. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தனது காதலியைத் தேடி வரும் அவர், தீபாவளி இரவில் ரயிலின் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டியில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அப்போது பல ஆண்டுகளாகத் தேடி வரும் அஞ்சலி அவரது கனவில் தோன்றுகிறாள்.
அதே ரயிலில் துபாயில் பல ஆண்டுகள் வேலை பார்த்துவிட்டு சொந்த ஊர் திரும்புகிறார் சூரி. ரயிலில் ஏறியதும் நிவின் பாலியை எழுப்பும் சூரி, அதன்பிறகு எதிர்பாராத பிரச்சனைகளில் சிக்கிக் கொள்கிறார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே உருவாகும் மோதல்கள், உரையாடல்கள் என ரயில் பயணம் சுவாரஸ்யமாக நகர்கிறது. இவர்களுடன் ஒரு எலியும் முக்கிய கதாபாத்திரமாக பயணிக்கிறது.
இறுதியில் நிவின் பாலி தனது காதலியை கண்டுபிடித்தாரா? சூரி தனது சொந்த ஊரை சென்றடைந்தாரா? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.
வித்தியாசமான கதைக்களத்தையும் ஆழமான மனித உணர்வுகளையும் தனது தனித்துவமான பாணியில் சொல்லக்கூடிய இயக்குநர் ராம், இப்படத்திலும் காதல், அன்பு மற்றும் மனிதநேயத்தை மையமாக வைத்து கதையை நகர்த்தியுள்ளார். “இந்த உலகம் மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல; அனைத்து உயிர்களுக்கும் சொந்தமானது” என்ற கருத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்திருப்பது படத்தின் முக்கிய சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.
நிவின் பாலி மற்றும் சூரி சந்தித்த பிறகு நடைபெறும் சம்பவங்கள் ஆரம்பத்தில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இருவருக்கும் இடையேயான உரையாடல்கள் மற்றும் மோதல்கள் கதையை சுவாரஸ்யமாக நகர்த்துகின்றன. ஆனால், சில இடங்களில் திரைக்கதையின் வேகம் குறைவது படத்தின் சுவாரஸ்யத்தை சற்று பாதிக்கிறது.
நிவின் பாலி, சூரி மற்றும் அஞ்சலி ஆகியோரின் நடிப்பு கதைக்கு தேவையான பங்களிப்பை வழங்குகிறது. இவர்களுடன் பயணிக்கும் எலியும் படத்தில் தனி கவனம் பெறுகிறது.
ஒளிப்பதிவு படத்தின் மிகப்பெரிய பலமாக உள்ளது. ரயில் பயணத்தையும், கதையின் வெவ்வேறு உணர்வுகளையும் காட்சிகளின் மூலம் அழகாக பதிவு செய்துள்ளனர். இசை மற்றும் பின்னணி இசையும் படத்தின் உணர்வுகளை சிறப்பாக கடத்துகின்றன.
மொத்தத்தில், வழக்கமான காதல் கதைகளிலிருந்து விலகி, காதல், மனிதநேயம் மற்றும் அனைத்து உயிர்களின் மீதான அன்பை வித்தியாசமான களத்தில் பேசும் படமாக ‘ஏழு கடல் ஏழு மலை’ அமைந்துள்ளது.