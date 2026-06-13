ஆட்டி – திரை விமர்சனம்

மர்மம், குற்ற விசாரணை, பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிகள் மற்றும் பழிவாங்கும் கதைக்களத்தை மையமாக வைத்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘ஆட்டி’. மலைப்பகுதியை பின்னணியாக கொண்டு உருவாகியுள்ள இந்த படம், ஒரு கொலை வழக்கின் விசாரணை மூலம் பல ரகசியங்களை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர முயற்சிக்கிறது.
டீ எஸ்டேட்கள் சூழ்ந்த மலை கிராமத்தில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கு புதிய இன்ஸ்பெக்டராக வருகிறார் இசக்கி கார்வண்ணன். அந்த பகுதியில் எந்தவித குற்றச் சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் இருப்பது அவருக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதற்கிடையே, அந்த ஊருக்கு ஆசிரியராக பணிக்கு வரும் பிரவீன் பழனிசாமி மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்படுகிறார். அந்த கொலை வழக்கை விசாரிக்க தொடங்கும் இன்ஸ்பெக்டர், பெண்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்பவர்களை முகமூடி அணிந்த ஐந்து பேர் கொண்ட குழு கொடூரமாக கொலை செய்து வருவதை கண்டுபிடிக்கிறார். அவர்கள் யார்? ஏன் இந்த கொலைகளை செய்கிறார்கள்? ஆசிரியர் கொலைக்கும் அவர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.
காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்திருக்கும் இசக்கி கார்வண்ணன், தனது கதாபாத்திரத்திற்கு தேவையான அமைதியான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நடிப்பை வழங்கியிருக்கிறார். ஆனால், கதையின் நாயகனாக இருந்தபோதும் அவருக்கான முக்கியமான காட்சிகள் மற்றும் நடிப்பை வெளிப்படுத்தும் தருணங்கள் குறைவாக இருப்பது சற்று ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.
அபி நட்சத்திரா தனது தோற்றம் மற்றும் கதாபாத்திரத்தின் அறிமுக காட்சிகள் மூலம் கவனம் ஈர்க்கிறார். அவருக்காக உருவாக்கப்பட்ட பில்டப் காட்சிகள் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தினாலும், கதையின் முக்கிய திருப்பங்களில் அந்த கதாபாத்திரம் எதிர்பார்த்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தவறுகிறது. இதுவே படத்தின் முக்கிய பலவீனங்களில் ஒன்றாக அமைகிறது.
கொலையாகும் ஆசிரியர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் பிரவீன் பழனிசாமி, குறைந்த நேரம் மட்டுமே திரையில் தோன்றினாலும் தனது இயல்பான நடிப்பின் மூலம் கவனம் பெறுகிறார். மறைந்த செல்வகுமார் காவல்துறை அதிகாரியாக வந்து சில காட்சிகளில் ரசிக்க வைக்கிறார். காதல் சுகுமார் இடம்பெறும் நகைச்சுவை காட்சிகள் பெரிதாக சிரிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை. மற்ற கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருப்பவர்களும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணியை நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார்கள்.
இயக்குநர் கிட்டு, 1970-களின் மலைவாழ் கிராமத்தை பின்னணியாக கொண்டு கதையை உருவாக்கியிருக்கிறார். பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிகள், அதற்கு எதிராக எழும் போராட்டம், மர்மமான கொலைகள் மற்றும் அவற்றின் பின்னணியில் மறைந்திருக்கும் ரகசியங்களை மையமாக வைத்து திரைக்கதையை நகர்த்தியுள்ளார்.
படத்தின் முதல் பாதியில் மர்மம் நிறைந்த சூழல் உருவாக்கப்பட்டாலும், திரைக்கதை மிகவும் மெதுவாக நகர்வது பொறுமையை சோதிக்கிறது. சில காட்சிகள் சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தினாலும், பல இடங்களில் திரைக்கதையின் நகர்வு குழப்பத்தை உருவாக்குகிறது. இரண்டாம் பாதியிலும் பல கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்கள் கிடைக்காமல் போகின்றன.
குறிப்பாக, கிளைமாக்ஸில் முக்கியமான சில விஷயங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்காமல், இரண்டாம் பாகத்திற்கான முன்னோட்டத்துடன் கதையை முடித்திருப்பது முழுமையான திருப்தியை தரவில்லை. இதனால் படம் எழுப்பும் பல கேள்விகள் பதிலின்றி விடப்படுகின்றன.
ஒளிப்பதிவாளர் சிபி, மலைப்பகுதியின் இயற்கை அழகையும், கதைக்குத் தேவையான மர்மமான சூழலையும் அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார். அவரது காட்சியமைப்பு படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறது.
இசையமைப்பாளர் தீசனின் பின்னணி இசை சில முக்கிய காட்சிகளில் கதைக்கு துணை நிற்கிறது. ஆனால், ஒரு த்ரில்லர் படத்திற்குத் தேவையான பதற்றத்தையும் தாக்கத்தையும் முழுமையாக உருவாக்க முடியவில்லை.
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் கருத்தை மையமாக கொண்டு உருவாகியுள்ள ‘ஆட்டி’, நல்ல கதைக்களத்தை கொண்டிருந்தாலும், மெதுவான திரைக்கதை, போதிய விளக்கங்கள் இல்லாத மர்மங்கள் மற்றும் முழுமையற்ற கிளைமாக்ஸ் காரணமாக எதிர்பார்த்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தவறுகிறது.
மொத்தத்தில், ‘ஆட்டி’ – சுவாரஸ்யமான கருவை கொண்டிருந்தாலும், திரைக்கதையின் பலவீனங்களால் முழுமையாக திருப்தி அளிக்காத மர்மத் த்ரில்லர்.