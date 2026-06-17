டபுள் ஆக்குபன்ஸி திரைப்பட விமர்சனம்

பல ஆண்டுகள் குழந்தை பாக்கியத்திற்காக காத்திருக்கும் போஸ் வெங்கட் – வினோதினி தம்பதிக்கு இறுதியாக குழந்தை பிறக்கிறது. ஆனால் பிறந்த சில நிமிடங்களிலேயே குழந்தையின் மூச்சு நின்றுவிடுகிறது. துயரத்தில் கதறும் தந்தையின் பிரார்த்தனைக்கு பதிலாக வானில் இருந்து ஒரு மர்ம ஒளி தோன்றுகிறது. அந்த ஒளி குழந்தையின் மீது பட்டவுடன் மூச்சு திரும்புவதோடு, இன்னொரு அதிசயமும் நிகழ்கிறது.
ஆணாகப் பிறந்த குழந்தை பெண்ணாக மாறிவிடுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை பெண்ணாகவும், மாலை 6 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை ஆணாகவும் மாறும் விசித்திரமான சக்தியையும் பெறுகிறது.
இந்த அதிசயத்தை உலகத்திலிருந்து மறைத்து வேறு ஊரில் வாழத் தொடங்கும் பெற்றோர், ஒரு விபத்தில் உயிரிழக்கிறார்கள். அதன் பிறகு சென்னை நகரில் தனியாக வாழும் அந்த அதிசயப் பிறவி, பகலில் ரேஷ்மா வெங்கடேஷ் ஆகவும், இரவில் சந்தோஷ் ஆகவும் வாழ்கிறார். ஒருவர் மற்றவரை நேரில் பார்க்க முடியாது; ஒருவரின் செயல்கள் மற்றவரின் நினைவில் முழுமையாக பதியாது. இப்படியான வாழ்க்கையில் இருவருக்கும் தனித்தனியாக காதல் மலர்கிறது.
பகல் உலகில் வாழும் ரேஷ்மாவை வினோத் கிஷன் காதலிக்கிறார். இரவு உலகில் வாழும் சந்தோஷை சம்யுக்தா விஸ்வநாதன் காதலிக்கிறார். இந்த விசித்திரமான வாழ்க்கை காதலுக்கு சிக்கல்களை உருவாக்குவதோடு, அவர்களின் மரபணு ரகசியத்தை வணிகமாக்க ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் முயற்சிக்கிறது. இதன் பின்னர் என்ன நடக்கிறது என்பதே ‘டபுள் ஆக்குபன்ஸி’யின் திரைக்கதை.
நடிப்பு
அறிமுக நாயகனான சந்தோஷ், முழுமையான ஹீரோவுக்குத் தேவையான அனைத்து அம்சங்களையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஆக்ஷன், காதல், நகைச்சுவை, உணர்ச்சி என அனைத்திலும் இயல்பாக நடித்திருப்பது கவனிக்க வைக்கிறது.
சம்யுக்தா விஸ்வநாதன், இளமைத் துள்ளலுடன் தனது கதாபாத்திரத்தை கவர்ச்சியாகவும், நம்பகமாகவும் கையாண்டுள்ளார்.
பகல் நேர உருவமாக நடித்துள்ள ரேஷ்மா வெங்கடேஷ், படத்தின் உணர்வுப் பூர்வமான பகுதிகளை தாங்கிச் செல்கிறார். ஒரு சாதாரண பெண்ணாக வாழ வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தையும், தனது தனிமையையும் கண்களால் வெளிப்படுத்தி மனதில் நிற்கிறார்.
வினோத் கிஷன், காதலும் நகைச்சுவையும் கலந்த தனது கதாபாத்திரத்தில் ரசிக்க வைக்கிறார். குறிப்பாக அவரது இயல்பான திரைநேரம் படத்திற்கு உயிரூட்டுகிறது.
விடிவி கணேஷ் தனது நகைச்சுவை காட்சிகள் மூலம் சிரிப்பை உறுதி செய்கிறார். அதேபோல் பகவதி பெருமாள், விச்சு விஸ்வநாத், போஸ் வெங்கட், வினோதினி உள்ளிட்டோர் தங்களது அனுபவத்தால் கதைக்கு பலம் சேர்த்துள்ளனர்.
தொழில்நுட்பம்
ஒளிப்பதிவாளர் சாந்தகுமார் சக்கரவர்த்தி, படத்தை வண்ணமயமாகவும் பிரமாண்டமாகவும் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். ஃபேண்டஸி உலகிற்குத் தேவையான காட்சியமைப்பை அவர் திறம்பட உருவாக்கியிருக்கிறார்.
சாம் சி.எஸ். இசையில் பாடல்கள் அனைத்தும் இளைய தலைமுறையை கவரும் துள்ளலான ரகத்தில் அமைந்துள்ளன. பின்னணி இசையும் காட்சிகளுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்குகிறது.
பிரவீன் ஆண்டனியின் படத்தொகுப்பு, சிக்கலான கதைக்கருவை குழப்பமின்றி புரிய வைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
இயக்கம்
“ஒரு இதயம்… இரண்டு உருவங்கள்” என்ற வித்தியாசமான கதைக்கருவை எடுத்துள்ள இயக்குநர் அஸ்வின் கந்தசுவாமி, அதை சுவாரஸ்யமான திரைக்கதையுடன் ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்த்துள்ளார்.
ஃபேண்டஸி கதையாக இருந்தாலும், அறிவியல் சார்ந்த விளக்கங்களுடன் கதையை நகர்த்தியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது. பார்வையாளர்களின் மனதில் எழக்கூடிய கேள்விகளுக்கு திரைக்கதையிலேயே பதில்களை வழங்கியிருப்பதும் படத்தின் பலமாகும்.
முதல் பாதி முழுவதும் நகைச்சுவை, காதல், புதிர் ஆகியவற்றுடன் வேகமாக நகர்கிறது. இரண்டாம் பாதியில் அந்த துள்ளல் சற்று குறைந்தாலும், கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகள் மற்றும் அவர்களின் போராட்டங்கள் அந்த குறையை ஈடு செய்கின்றன.
தீர்ப்பு
நம்ப முடியாத கற்பனையை சுவாரஸ்யமான திரைக்கதையுடன் சொல்ல முயன்றிருக்கும் ‘டபுள் ஆக்குபன்ஸி’, தமிழ் சினிமாவில் அரிதாக வரும் ஃபேண்டஸி-ரொமான்டிக் காமெடி முயற்சிகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
புதுமையான கதைகளை ரசிப்பவர்களுக்கும், இளைய தலைமுறை ரசிகர்களுக்கும் இந்த படம் நிச்சயம் பிடிக்கும்.
மொத்தத்தில், ‘டபுள் ஆக்குபன்ஸி’ – வித்தியாசமான கற்பனையை மகிழ்ச்சிகரமான பொழுதுபோக்காக மாற்றியிருக்கும் புதிய முயற்சி.