23rd June 2026
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Tamilstar
Movie Reviews

சமந்தாவின் எங்கள் தங்கம் திரைப்பட விமர்சனம்

by Suresh092
engal thangam movie review

கணவர் திகந்த்துடன் அவரது சொந்த ஊருக்கு வருகிறார் சமந்தா. குடும்பத்தின் எதிர்ப்பை மீறி திருமணம் செய்து கொண்ட திகந்த், பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது பெற்றோருடனும் உறவினர்களுடனும் மீண்டும் இணைவதற்காக தங்கையின் திருமண விழாவில் பங்கேற்க மனைவியுடன் ஊருக்குத் திரும்புகிறார்.

ஆனால் மிகவும் பாரம்பரியமான மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் நிறைந்த அந்த குடும்ப சூழலுடன் ஒன்றிணைவது சமந்தாவுக்கு எளிதானதாக இருக்கவில்லை. இருப்பினும் கணவரின் மகிழ்ச்சிக்காக அந்த குடும்பத்துடன் ஒத்துப்போக முயற்சி செய்கிறார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக ஒருவர் சமந்தாவை ‘ஜான்சி’ என்று அழைப்பதன் மூலம் அவரது கடந்த கால வாழ்க்கையைச் சுற்றிய மர்மங்கள் மெதுவாக வெளிச்சத்துக்கு வருகின்றன. அதே நேரத்தில் சிறையில் இருக்கும் கர்ணா என்ற நபரும் அவரைத் தேடி வருகிறார்.

கர்ணா யார்? ஜான்சி என்ற பெயருக்கும் சமந்தாவுக்கும் என்ன தொடர்பு? தனது உண்மையான அடையாளத்தை ஏன் மறைத்து வாழ்கிறார்? என்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களே படத்தின் மீதிக்கதையாக விரிகிறது.

இந்தப் படத்தின் மிகப்பெரிய பலம் சமந்தாவின் நடிப்புதான். குடும்பப் பெண்ணாக அமைதியாகவும், அதே நேரத்தில் ஆக்‌ஷன் காட்சிகளில் அதிரடியாகவும் இரு பரிமாணங்களில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக சண்டைக் காட்சிகளில் அவரது அர்ப்பணிப்பு தெளிவாக தெரிகிறது.

படத்தின் முதல் பாதி மெதுவாக நகர்ந்தாலும், சமந்தாவின் பின்னணி குறித்த மர்மங்கள் வெளிப்படத் தொடங்கியதும் திரைக்கதையில் விறுவிறுப்பு அதிகரிக்கிறது. குறிப்பாக இடைவேளைக்கு முந்தைய காட்சிகள் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டுகின்றன.

இடைவேளைக்கு பிறகு சமந்தா மற்றும் கர்ணா இடையேயான மோதலை மையமாக வைத்து கதை நகர்கிறது. சில காட்சிகள் சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும், அடுத்ததாக என்ன நடக்கும் என்பதை எளிதாக கணிக்க முடிவது திரைக்கதையின் குறையாக தெரிகிறது. கர்ணா கதாபாத்திரமும் வழக்கமான வில்லன் வடிவமைப்பை தாண்டி பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை.

சந்தோஷ் நாராயணனின் பின்னணி இசை ஆக்‌ஷன் காட்சிகளுக்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறது. ஒளிப்பதிவாளர் ஓம் பிரகாஷின் காட்சியமைப்புகள் படத்திற்கு தரத்தை கூட்டுகின்றன. குறிப்பாக பேருந்து நிலைய சண்டைக் காட்சியும், கிளைமாக்ஸ் மோதலும் ரசிகர்களை கவரும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

குடும்ப உறவுகள், கடந்த கால ரகசியங்கள் மற்றும் ஒரு பெண்ணின் போராட்டத்தை மையமாகக் கொண்டு இயக்குநர் நந்தினி ரெட்டி படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். கதைக்களம் சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும், இரண்டாம் பாதி திரைக்கதையில் இன்னும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம். அதனை சமந்தாவின் வலுவான நடிப்பும், அதிரடி காட்சிகளும் சமநிலைப்படுத்துகின்றன.

மொத்தத்தில், ‘எங்கள் தங்கம்’ ஒரு சுவாரஸ்யமான ஆக்‌ஷன்-டிராமா. சமந்தாவின் ரசிகர்களுக்கு இது நிச்சயம் ரசிக்கத்தக்க அனுபவமாக அமையும்.