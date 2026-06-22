குழந்தை பிறப்பை முன்கூட்டியே திட்டமிட்ட சமந்தா… வைரலாகும் பழைய பேட்டி!

தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சமந்தா ரூத் பிரபு குறித்து சமீபகாலமாக பல்வேறு தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, சமந்தா கர்ப்பமாக இருப்பதாக வெளியான தகவல்களுக்கு மத்தியில், அவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குழந்தை பிறப்பு குறித்து பேசிய பழைய நேர்காணல் ஒன்று தற்போது மீண்டும் வைரலாகி வருகிறது.
நாக சைதன்யாவுடன் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த காலகட்டத்தில், 2018 ஆம் ஆண்டு அளித்த பேட்டி ஒன்றில் சமந்தாவிடம் குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் குழந்தை குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், தங்களது குடும்ப திட்டமிடல் குறித்து சுவாரஸ்யமான தகவலை பகிர்ந்திருந்தார்.
“நாங்கள் எப்போது குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான காலக்கெடுவையும், தேதியையும் கூட முடிவு செய்திருந்தோம். ஆனால் வாழ்க்கையில் நாம் திட்டமிடும் அனைத்தும் அதேபோல் நடக்குமா என்பது வேறு விஷயம். இருப்பினும், நாம் நிர்ணயித்த தேதியிலேயே குழந்தை பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் சைதன்யா மிகவும் உறுதியாக இருந்தார்,” என்று நகைச்சுவையுடன் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், குழந்தைகள் மீது தனக்குள்ள பாசம் குறித்து பேசிய சமந்தா, “எனக்கு குழந்தை பிறந்தால், அதுவே என் உலகமாக மாறிவிடும். ஆரம்ப ஆண்டுகளில் சினிமாவை ஒதுக்கிவைத்து முழு நேரத்தையும் குழந்தையுடன் செலவிட விரும்புகிறேன். என் குழந்தைப் பருவத்தில் நான் இழந்த பல மகிழ்ச்சிகளை என் குழந்தைக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன்” என்று மனம் திறந்து பேசியிருந்தார்.
இதனிடையே, ‘சாகுந்தலம்’ திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் நீலிமா குணா அளித்திருந்த ஒரு பேட்டியிலும், சமந்தா குடும்ப வாழ்க்கைக்கு முன்னுரிமை அளிக்க திட்டமிட்டிருந்ததாக கூறியிருந்தார். படப்பிடிப்பை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டதாகவும், அதன் பின்னர் குடும்பத்தை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனால் வாழ்க்கை எதிர்பார்த்தபடி அமையாமல், சமந்தா மற்றும் நாக சைதன்யா 2021 ஆம் ஆண்டு பிரிந்தனர். அதன் பின்னர் இருவரும் தங்களது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயங்களை தொடங்கியுள்ளனர்.
தற்போது சமந்தாவைச் சுற்றி பரவி வரும் தகவல்களுக்கு மத்தியில், குழந்தை குறித்து அவர் பகிர்ந்திருந்த இந்த பழைய கருத்துகள் மீண்டும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.