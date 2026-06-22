23rd June 2026
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‘தலைவர் 173’ படப்பிடிப்பு தொடக்கம்… அஸ்வத் மாரிமுத்துவுடன் கைகோர்க்கும் ரஜினிகாந்த்!

by Suresh0122
Rajinikanth Joins Hands with Ashwath Marimuthu

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் தற்காலிகமாக ‘தலைவர் 173’ என அழைக்கப்படும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் தொடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் இந்தப் படம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

சென்னை பூந்தமல்லி பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட அரங்கில் படத்தின் ஆரம்பகட்ட காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. கமல்ஹாசனின் Raaj Kamal Films International நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்தத் திரைப்படம், ரஜினிகாந்தின் அடுத்த முக்கியமான படைப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னதாக இந்தப் படத்தை இயக்குநர் சுந்தர் சி இயக்குவார் என தகவல்கள் வெளியானது. பின்னர் பல்வேறு காரணங்களால் திட்டத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில், இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து பொறுப்பேற்றுள்ளதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தற்போது நடைபெற்று வரும் படப்பிடிப்பில் ரஜினிகாந்த் இன்னும் இணையவில்லை என்றும், அவர் பங்கேற்கும் முதல் காட்சி ஒரு பிரம்மாண்ட தொடக்கப் பாடல் காட்சியாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. அந்தப் பாடலுக்கு பிரபல நடன அமைப்பாளர் சாண்டி மாஸ்டர் நடன வடிவமைப்பு செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும், அஸ்வத் மாரிமுத்துவின் ‘டிராகன்’ திரைப்படத்தில் நடித்த மிஸ்கின், இந்தப் படத்திலும் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கலாம் என தகவல் பரவி வருகிறது. இருப்பினும் நடிகர் பட்டியல், கதைக்களம் மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழு தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

இதற்கிடையில், ரஜினிகாந்த் தனது திரைப்பயணத்தில் முதன்முறையாக மருத்துவர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கக்கூடும் என்ற தகவலும் ரசிகர்களிடையே ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் வெளியாகாத நிலையிலும், படத்தின் முன்தயாரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

பொங்கல் 2027 வெளியீட்டை இலக்காகக் கொண்டு உருவாகி வரும் ‘தலைவர் 173’, ரஜினிகாந்தின் அடுத்த மெகா திரைப்படமாக உருவாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.