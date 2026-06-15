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17th June 2026
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43 வயதிலும் இளமையாக ஜொலிக்கும் திரிஷா… ரகசியம் என்ன?

by Suresh0115
What's the Secret Behind Trisha's Youthful Look

தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான திரிஷா, நாற்பதைக் கடந்த பிறகும் தனது இளமையான தோற்றம் மற்றும் உடற்தகுதியால் ரசிகர்களை தொடர்ந்து ஆச்சரியப்படுத்தி வருகிறார். 43 வயதிலும் இளம் நடிகைகளுக்கு இணையாக திரையில் தோன்றும் அவரது அழகின் ரகசியம் குறித்து ரசிகர்கள் எப்போதும் ஆர்வமாக இருந்து வருகின்றனர்.

திரிஷாவின் உடற்தகுதி மற்றும் இளமையான தோற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது அவரது ஒழுங்கான உடற்பயிற்சி பழக்கம் என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, ‘ஹேங்கிங் புல் அப்ஸ்’ (Hanging Pull-Ups) மற்றும் ‘ஹேங்கிங் லெக் ரைசஸ்’ (Hanging Leg Raises) போன்ற பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த பயிற்சிகள் உடலின் தசை வலிமையை அதிகரிப்பதுடன், உடல் சமநிலையை மேம்படுத்தவும், உடற்கட்டமைப்பை பராமரிக்கவும் உதவுகின்றன. மேலும், வயது அதிகரிக்கும் நிலையில் எலும்புகளின் வலிமையை பாதுகாக்கவும் இத்தகைய உடற்பயிற்சிகள் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

40 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் உட்பட அனைவரும் தங்களது உடல்நிலைக்கு ஏற்ற வகையில் சரியான வழிகாட்டுதலுடன் உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டால், உடல் ஆரோக்கியத்தையும் அழகையும் நீண்ட காலம் பராமரிக்க முடியும் என திரிஷா தனது நெருங்கிய நண்பர்களிடம் கூறி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திரையுலகில் பல ஆண்டுகளாக முன்னணி இடத்தை தக்க வைத்திருக்கும் திரிஷா, தனது திறமையால் மட்டுமல்லாமல், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையாலும் பலருக்கு உத்வேகமாக இருந்து வருகிறார்.