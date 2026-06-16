“சினிமாவில் போட்டி என்பது ஒரு மாயை” – மனம் திறந்த நடிகை சமந்தா!

திரையுலகில் வெற்றி, போட்டி, நட்சத்திர அந்தஸ்து மற்றும் தனது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்து நடிகை சமந்தா சமீபத்திய நேர்காணலில் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். சினிமாவைப் பற்றிய தனது பார்வை கடந்த சில ஆண்டுகளில் முற்றிலும் மாறிவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் பேசுகையில், “சினிமாவில் மற்றவர்களை முந்திக்கொண்டு ஓடுவதற்கு எந்தப் பந்தயமும் இல்லை. வெல்வதற்கோ தோற்பதற்கோ யாரும் இல்லை. போட்டி என்று நாம் நினைப்பது பெரும்பாலும் ஒரு மாயை மட்டுமே. இதை புரிந்துகொண்ட பிறகுதான் என் பணிகளை மிகவும் அமைதியாகவும் தூய்மையான மனதுடனும் அணுக ஆரம்பித்தேன்” என்றார்.
கடந்த காலங்களில் மற்றவர்களுடன் தன்னை ஒப்பிட்டு, வெற்றியைத் துரத்தும் மனநிலையில் இருந்ததாகக் கூறிய சமந்தா, தற்போது ஒரு நடிகையாக தன்னை மேம்படுத்திக்கொள்வதில்தான் கவனம் செலுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
“சினிமா எப்போதும் என் முதல் காதல்”
தனது திரைப்பயணம் குறித்து பேசிய அவர், ‘நான் ஈ’ மற்றும் ‘ரங்கஸ்தலம்’ போன்ற படங்கள் தனது வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமான அனுபவங்களாக அமைந்ததாக குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக இயக்குநர் சுகுமார் தனது கலையை அணுகும் விதம் தன்னை ஆழமாக பாதித்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
“ஒரு காட்சியில் நடித்துவிட்டால், அந்தக் கதாபாத்திரத்தின் உலகத்திற்குள் முழுமையாக நுழைந்து விடுகிறேன். அதனால்தான் சினிமா மிகவும் அடிமையாக்கக்கூடிய ஒன்று. நான் எவ்வளவு பெரிய சவால்களை சந்தித்தாலும், மீண்டும் சினிமாவிற்கே திரும்பி வருகிறேன். ஏனெனில் சினிமா எப்போதும் என் முதல் காதல்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.
“ஸ்டார்டம் என்னை மயக்கியது”
சென்னை பல்லாவரத்தைச் சேர்ந்த சாதாரண பெண்ணாக இருந்து இந்திய அளவில் அறியப்பட்ட நடிகையாக மாறிய பயணத்தை நினைவுகூர்ந்த சமந்தா, ஆரம்ப கால வெற்றிகள் தன்னை வேறு விதமாக சிந்திக்க வைத்ததாக கூறினார்.
“ரசிகர்களின் அன்பும், தொடர்ந்து கிடைத்த வெற்றிகளும் என்னை ‘ஸ்டார்டம்’ என்ற போதைக்கு அடிமையாக்கின. மற்றவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணமே அதிகமாக இருந்தது. ஒரு நடிகையாக நான் வளர்கிறேனா, என் திறமையை மேம்படுத்திக்கொள்கிறேனா என்பதைக் குறித்து அப்போது அதிகம் யோசிக்கவில்லை. அதனால் இன்று நான் பெருமைப்படாத சில படங்களிலும் நடித்திருக்கிறேன்” என்று வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டார்.
உடல்நலப் போராட்டம் கற்றுக் கொடுத்த பாடம்
தனது உடல்நலக் குறைவு காரணமாக ஏற்பட்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு வாழ்க்கையை வேறு கோணத்தில் பார்க்கத் தொடங்கியதாக சமந்தா கூறினார். அந்த அனுபவம் தனது முன்னுரிமைகளை மாற்றியமைத்ததுடன், பெண்களை மையமாகக் கொண்ட கதைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையும் உருவாக்கியதாக தெரிவித்தார்.
சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் நோக்கம்
அதன் தொடர்ச்சியாகவே ‘Tralala Moving Pictures’ என்ற தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கியதாக சமந்தா கூறினார்.
“பெண்கள் மையமாகக் கொண்ட கதைகள் அதிகம் வர வேண்டும் என்று வெறும் பேச்சாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது. அதற்காக நாமே முதலீடு செய்து, அந்தக் கதைகளுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கியதற்கான முக்கிய காரணம்” என்று உறுதியாக தெரிவித்தார்.
சினிமா, வாழ்க்கை மற்றும் வெற்றியைப் பற்றிய தனது புதிய பார்வையை பகிர்ந்துள்ள சமந்தாவின் இந்த கருத்துகள் தற்போது ரசிகர்களிடையே பரவலாக பேசப்பட்டு வருகின்றன.