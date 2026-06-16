பிரான்சில் குடும்பத்துடன் மகிழும் அஜித் – ஷாலினி; வைரலாகும் அழகிய புகைப்படங்கள்!

சர்வதேச கார் பந்தய உலகில் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்துள்ள நடிகர் அஜித் குமார், தற்போது தனது குடும்பத்தினருடன் பிரான்சில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களால் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். மனைவி ஷாலினி, மகள் அனோஷ்கா, மகன் ஆத்விக் ஆகியோருடன் இருக்கும் இந்த குடும்பப் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகின்றன.
பிரான்சின் புகழ்பெற்ற Circuit des 24 Heures du Mans ஓடுதளத்தில் நடைபெற்ற உலகப் புகழ்பெற்ற 24 Hours of Le Mans கார் பந்தயத்தில், Ajith Kumar Racing அணி பங்கேற்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது. லெ மான்ஸ் பந்தய வரலாற்றில் முதன்முறையாக முழுமையான இந்திய அணியாக களமிறங்கிய அஜித்தின் அணி, உலகின் முன்னணி அணிகளுடன் போட்டியிட்டு சிறப்பான முடிவுகளைப் பதிவு செய்தது.
மொத்தம் 62 கார்கள் பங்கேற்ற கடுமையான இந்தப் போட்டியில், அஜித்தின் அணியின் கார் எண் 16 தனது பிரிவில் 9-வது இடத்தையும், கார் எண் 36 ஒட்டுமொத்த தரவரிசையில் 13-வது இடத்தையும் பிடித்து கவனம் பெற்றது. இந்த சாதனை இந்திய மோட்டார் விளையாட்டு ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த வெற்றிகரமான தருணத்தை கொண்டாடும் விதமாக, ஷாலினி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் குடும்பத்துடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார். ரேசிங் உடையில் அஜித் குமார், அருகில் ஷாலினி மற்றும் குழந்தைகள் அனோஷ்கா, ஆத்விக் ஆகியோர் புன்னகையுடன் காட்சியளிக்கும் அந்த புகைப்படங்களுக்கு, “A little bit of France, a whole lot of love” என்ற அழகிய தலைப்பையும் அவர் வழங்கியுள்ளார்.
இந்தப் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களிடையே அதிகம் பகிரப்பட்டு வரும் நிலையில், குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். குறிப்பாக, அஜித்தின் தாயார் மோகினி மணி சமீபத்தில் காலமானதைத் தொடர்ந்து, குடும்பத்துடன் அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் அஜித்தின் இந்தப் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளன.
லெ மான்ஸ் பந்தயத்தில் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்ததுடன், குடும்பத்துடன் கழித்த இனிய தருணங்களையும் பகிர்ந்துள்ள அஜித் – ஷாலினி தம்பதியின் இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.