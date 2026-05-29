33.7 C
Chennai
30th May 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
Movie Reviews

அர்ஜூனின் ப்ளாஸ்ட் திரைவிமர்சனம்

by Suresh0200
Blast Movie Review

கராத்தே மாஸ்டராக இருக்கும் அர்ஜுன், தனது மகள் ப்ரீத்தி முகுந்தனை சிறு வயதிலிருந்தே தைரியமான பெண்ணாக வளர்க்கிறார். “ஒரு பெண் யாருடைய துணையையும் எதிர்பார்க்கக் கூடாது” என்ற வாழ்க்கைப் பாடத்துடன் வளர்ந்த ப்ரீத்தி, எங்கு அநியாயம் நடந்தாலும் அதை தட்டிக்கேட்கும் குணம் கொண்டவராக உருவாகிறார். தனக்காக மட்டும் அல்லாமல், பிறருக்காகவும் போராடத் தயங்காத பெண்ணாக அவர் காட்டப்படுகிறார்.

இதனால் எப்போது வேண்டுமானாலும் பெரிய பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொள்வாரோ என்ற பயத்தில் இருக்கிறார் அவரது தாய் அபிராமி. இதற்கிடையில், கனிம வளங்களை கைப்பற்ற ஒரு முழு கிராமத்தையே அழிக்க திட்டமிடும் சக்திவாய்ந்த வில்லன் கும்பல் களமிறங்குகிறது. அரசியல் பின்னணி மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான கோடி பணம் சேர்ந்த அந்த ஆபத்தான பிரச்சனையில் எதிர்பாராத விதமாக அர்ஜுனின் குடும்பமும் சிக்கிக்கொள்கிறது.

இறுதியில் அந்த பிரச்சனையில் இருந்து அர்ஜுனின் குடும்பம் எப்படி தப்பிக்கிறது? அவர்கள் ஏன் குறியாக மாறுகிறார்கள்? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.

ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் பற்றி புதிதாக சொல்ல வேண்டியதில்லை. இந்த வயதிலும் ஆக்ஷன் காட்சிகளில் அவர் காட்டும் சுறுசுறுப்பும் ஸ்டைலும் பாராட்டுக்குரியது. கராத்தே மாஸ்டர் கதாபாத்திரத்திற்கு முழுமையான அர்ப்பணிப்புடன் நடித்துள்ளார்.

அவருக்கு இணையாக ப்ரீத்தி முகுந்தனும் பல இடங்களில் ஆச்சரியப்படுத்துகிறார். கவர்ச்சி கதாபாத்திரங்களில் பார்த்த ரசிகர்களுக்கு, இந்த படத்தில் அவர் காட்டும் ஆக்ஷன் மற்றும் உடல் மொழி புதுமையான அனுபவமாக இருக்கும். அபிராமிக்கும் படத்தில் பல மாஸ் தருணங்கள் கிடைத்துள்ளன. அர்ஜுன் சிதம்பரத்தின் நடிப்பும் கவனம் ஈர்க்கிறது.

அறிமுக இயக்குநர் சுபாஷ் கே. ராஜ் முதல் படத்திலேயே நல்ல நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளார். குடும்ப உணர்வுகளையும் ஸ்டைலான ஆக்ஷன் காட்சிகளையும் இணைத்து ஒரு முழுமையான கமர்ஷியல் படமாக “Blast” உருவாகியுள்ளது.

முதல் பாதியில் சில இடங்களில் திரைக்கதை சற்று மெதுவாக சென்றாலும், இரண்டாம் பாதி வேகமாக நகர்கிறது. குறிப்பாக கேமரா நகர்வுகள், சண்டைக் காட்சிகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் ரசிகர்களை ஈர்க்கின்றன.

ஆக்ஷனை தாண்டி பெண்கள் அதிகாரமளித்தல் குறித்த கருத்துகளையும் படம் வலுவாக பேசுகிறது. பெண்களுக்கு எதிரான அநியாயங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை படம் அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறது.

ரவி பஸ்ரூரின் பின்னணி இசை ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கு நல்ல பலம் சேர்க்கிறது. சில இடங்களில் இன்னும் அதிக தாக்கம் இருந்திருக்கலாம் என்ற உணர்வும் வருகிறது. அருண் கிருஷ்ணாவின் ஒளிப்பதிவு படத்தின் தரத்தை உயர்த்தியுள்ளது.