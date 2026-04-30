‘கர’ – திரைவிமர்சனம்

எம்.எல்.ஏ வீட்டில் கொள்ளை அடிக்க முயலும் இளைஞராக தனுஷ் நடித்திருக்கும் இந்த படம், ஒரு கிராமத்து ஹீஸ்ட் திரில்லராக தொடங்குகிறது. தனது மைத்துனர் பிரித்வி பாண்டியராஜ் உடன் சேர்ந்து “இது கடைசி திருட்டு” என முடிவு செய்து செல்லும் தனுஷ், எதிர்பாராத முறையில் போலீசில் சிக்கிக் கொள்கிறார். ஆனால், அவருடன் சென்றவர் தப்பித்து விடுகிறார்.
இந்த சம்பவத்தை தனது முன்னேற்றத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைக்கும் போலீஸ் அதிகாரி சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தனுஷை பல வழக்குகளில் சிக்க வைக்க திட்டமிடுகிறார். அதிலிருந்து தப்பித்து ஓடும் தனுஷ், 6 மாதங்கள் கழித்து ரேணிகுண்டாவில் மனைவி மமிதா உடன் சாதாரண வாழ்க்கையை நடத்தி வருகிறார்.
பின்னர், வாழ்க்கையை புதிதாக தொடங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் சொந்த ஊரான இராமநாதபுரத்திற்கு திரும்பும் அவர், தந்தை கே. எஸ். ரவிக்குமார் வைத்திருக்கும் நிலத்தை விற்று தொழில் தொடங்க திட்டமிடுகிறார். ஆனால் அந்த நிலம் வங்கியில் அடமானத்தில் இருப்பதும், கடன் கட்ட முடியாமல் ஜப்தி செய்யப்படும் நிலையும் அவருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.
இதற்கிடையில் தந்தை உயிரிழப்பதும், அவரின் உடலை அடக்கம் செய்ய கூட நிலம் மறுக்கப்படும் சூழ்நிலை உருவாகிறது. இந்த அவமானம் மற்றும் வேதனை, தனுஷை மீண்டும் ஒரு பெரிய முடிவுக்கு தள்ளுகிறது – வங்கியை கொள்ளை அடித்து தனது நிலத்தை மீட்டெடுக்க!
இறுதியில் அவர் தனது திட்டத்தில் வெற்றி பெற்றாரா? தந்தையின் இறுதி ஆசையை நிறைவேற்றினாரா? அல்லது மீண்டும் போலீசில் சிக்கினாரா? என்பதே படத்தின் கிளைமாக்ஸ்.
நடிப்பு & தொழில்நுட்பம்:
* தனுஷ் – முழு படத்தையும் தாங்கும் சக்திவாய்ந்த நடிப்பு 🔥
* மமிதா பைஜூ – இயல்பான மற்றும் நம்பிக்கையான நடிப்பு 👌
* கே.எஸ். ரவிக்குமார் – அனுபவம் தெரியும் சென்டிமென்ட் ரோல் 💔
* சுராஜ் – வில்லத்தனமான போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் மிரட்டல் 💥
* ஜெயராம், கருணாஸ், பிரித்வி பாண்டியராஜ் – கதைக்கு வலு சேர்க்கும் துணை நடிப்புகள் 👍
இயக்கம் & அம்சங்கள்:
இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா, வங்கி கொள்ளை மற்றும் விவசாய நில பிரச்சினையை இணைத்து விறுவிறுப்பான திரைக்கதையை அமைத்துள்ளார். வங்கி கடன், EMI, பொதுமக்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் போன்ற சமூக பிரச்சினைகளை நேரடியாக பேசும் முயற்சி பாராட்டத்தக்கது.
ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையில் பாடல்கள் கதையோடு இயல்பாக கலந்து வருகின்றன. பின்னணி இசை பல காட்சிகளில் விறுவிறுப்பை உயர்த்துகிறது.
மொத்தத்தில்: சென்டிமென்ட் + திரில்லர் கலந்த இந்த படம், சமூக கருத்துக்களுடன் கூடிய ஒரு engaging அனுபவத்தை வழங்குகிறது.