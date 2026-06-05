பெத்தி – திரை விமர்சனம்

மலைக் கிராமத்தில் வாழும் இளைஞரான ராம் சரண், திறமையான கிரிக்கெட் வீரராக அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கிறார். ஆனால் அவரது திறமைக்கு உரிய மரியாதை கிடைக்கவில்லை. சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடும், அடையாளமற்ற வாழ்க்கையும் அவரையும் அவரது சமூகத்தினரையும் தொடர்ந்து அவமானங்களுக்கு ஆளாக்குகின்றன. இந்த நிலையை மாற்றி, தன்னுடைய மற்றும் தனது மக்களின் அடையாளத்தை நிலைநிறுத்த ராம் சரண் மேற்கொள்ளும் போராட்டமே படத்தின் மையக்கதை.
நாயகனாக நடித்துள்ள ராம் சரண், முழு படத்தையும் தனது நடிப்பால் தாங்கிச் செல்கிறார். உடல்மொழி, உணர்ச்சி வெளிப்பாடு, விளையாட்டு வீரருக்கான அர்ப்பணிப்பு என பல்வேறு அம்சங்களில் தனது உழைப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக கிரிக்கெட் மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளில் அவரது நடிப்பு தனித்துவமாகத் தெரிகிறது.
கதாநாயகியாக நடித்துள்ள ஜான்வி கபூருக்கு திரைக்கதையில் இன்னும் வலுவான இடம் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம். திரையில் கவர்ச்சியாகத் தோன்றினாலும், கதாபாத்திரம் பெரிதாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. ஜெகபதி பாபு மற்றும் சிவராஜ் குமார் ஆகியோர் தங்களது அனுபவமிக்க நடிப்பின் மூலம் படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளனர்.
கிராமத்து இளைஞனின் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தையும், விளையாட்டின் மீதான ஆர்வத்தையும் இணைத்து சொல்ல முயன்றிருக்கிறார் இயக்குநர் புஜ்ஜி பாபு சனா. கதையின் அடிப்படை கரு புதிதல்ல என்றாலும், அதை உணர்ச்சிகளோடு சொல்ல முயற்சித்திருப்பது படத்தின் முக்கிய பலமாக அமைகிறது. கிரிக்கெட் போட்டிகள், பயிற்சி காட்சிகள் மற்றும் சில உச்சக்கட்ட தருணங்கள் சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் படத்தின் நீளம் மற்றும் திரைக்கதை அமைப்பு சில இடங்களில் தடுமாறுகிறது. முதல் பாதியில் தேவையற்ற நீட்டிப்புகள் காணப்படுகின்றன. சில காட்சிகள் மீண்டும் மீண்டும் வருவது போன்ற உணர்வையும் ஏற்படுத்துகின்றன. இரண்டாம் பாதியில் உணர்ச்சிகரமான தருணங்கள் நன்றாக வேலை செய்தாலும், இறுதிக்கட்டம் இன்னும் தாக்கமுள்ளதாக இருந்திருக்கலாம். கிராம வாழ்க்கை, விளையாட்டு, குடும்ப பாசம், அரசியல் மற்றும் சாதி மோதல்கள் போன்ற பல அம்சங்களை ஒரே கதைக்குள் இணைக்க முயற்சித்திருப்பது சில இடங்களில் சுமையாக மாறுகிறது.
ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் இசை மற்றும் பின்னணி இசை படத்தின் மிகப்பெரிய பலங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. குறிப்பாக சில பாடல்களும், உணர்ச்சி மிகுந்த காட்சிகளுக்கான பின்னணி இசையும் படத்தின் தாக்கத்தை உயர்த்துகின்றன.
ரத்னவேலுவின் ஒளிப்பதிவு மலைப்பகுதியின் இயற்கை அழகை கண்கவர் வகையில் பதிவு செய்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஃபிரேமும் கதையின் உணர்வுகளை மேலும் வலுப்படுத்த உதவுகிறது.
மொத்தத்தில், ‘பெத்தி’ புதுமையான கதையல்ல என்றாலும், அடையாளத்திற்கான போராட்டம், விளையாட்டு மீதான ஆர்வம் மற்றும் உணர்ச்சிகரமான தருணங்களால் கவனம் ஈர்க்கும் ஒரு சுமாரான கிராமத்து விளையாட்டு நாடகமாக அமைகிறது.