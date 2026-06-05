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Tamilstar
Movie Reviews

பரிமளா அண்ட் கோ- திரை விமர்சனம்

by Suresh0164
parimala and co movie review

நடுத்தர குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஜெயராம் – ஊர்வசி தம்பதியினர், தங்களது இரண்டு மகள்களுடன் அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார்கள். எப்போதும் சண்டை போட்டுக் கொண்டே இருக்கும் சகோதரிகள், அவர்களது குறும்புகள் மற்றும் குடும்ப கலாட்டாக்கள் என வாழ்க்கை இயல்பாக நகர்கிறது.

ஆனால் மூத்த மகளுக்கு ரவுடி சாண்டி தொடர்ந்து காதல் தொல்லை கொடுக்கத் தொடங்குகிறார். நாளுக்கு நாள் அந்த தொல்லை அதிகரிக்க, அவரது குடும்பத்தினரும் மறைமுகமாக அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள். இந்த பிரச்சனையில் இருந்து எப்படி மீள்வது என்று குடும்பமே குழப்பத்தில் இருக்கும் நேரத்தில், சாண்டி திடீரென கொலை செய்யப்படுகிறார்.

இந்த கொலை வழக்கை விசாரிக்க வரும் காவல்துறை அதிகாரி மிஷ்கின், முதல் சந்தேகத்தை ஜெயராம் குடும்பத்தின் மீது திருப்புகிறார். விசாரணை தீவிரமடைய, குடும்ப உறுப்பினர்களே ஒருவரை ஒருவர் சந்தேகப்படத் தொடங்குகிறார்கள். பின்னர் உறவினர்கள், நண்பர்கள் என சந்தேகத்தின் வட்டம் விரிவடைகிறது. இறுதியில் சாண்டியை கொலை செய்தது யார்? கொலையாளியை மிஷ்கின் கண்டுபிடித்தாரா? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.

படத்தின் மிகப்பெரிய பலம் ஜெயராம் மற்றும் ஊர்வசி. கணவன் – மனைவியாக இருவரும் வெளிப்படுத்தும் இயல்பான நடிப்பும், டைமிங் காமெடியும் பல இடங்களில் சிரிப்பை வரவழைக்கிறது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இந்த வெற்றிகரமான கூட்டணியை திரையில் காண்பதே ரசிகர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அனுபவமாக அமைகிறது.

காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ள மிஷ்கின், வழக்கமான போலீஸ் கதாபாத்திரங்களிலிருந்து விலகி தனது தனித்துவமான பாணியில் நடித்திருக்கிறார். ஆரம்பத்தில் சாதாரணமாக தோன்றும் அவரது கதாபாத்திரம், கதையின் முன்னேற்றத்துடன் முக்கியத்துவம் பெற்று பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது.

ரவுடி சாண்டி இந்த படத்தின் மூலம் நடிகராக மேலும் ஒரு படி முன்னேறியிருக்கிறார். வில்லத்தனமும் நகைச்சுவையும் கலந்த கதாபாத்திரத்தில் தனது திறமையை நன்றாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். சஞ்சனா மற்றும் அனந்திகா இருவரும் இன்றைய நடுத்தர குடும்ப இளம் பெண்களின் இயல்பான வாழ்க்கையை திரையில் பிரதிபலிக்கிறார்கள். அவர்களது சண்டைகள், குறும்புகள் மற்றும் உரையாடல்கள் அனைத்தும் யதார்த்தமாக அமைந்துள்ளன.

யோகி பாபு, ஜி.கே.எம். தமிழ்குமரன், பூர்ணிமா ரவி உள்ளிட்ட துணை நடிகர்களும் தங்களது கதாபாத்திரங்களுக்கு தேவையான பங்களிப்பை சிறப்பாக வழங்கியுள்ளனர்.

பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் ஒரு முக்கியமான சமூகப் பிரச்சனையை மையமாக வைத்து, அதை முழுக்க சோகமாக இல்லாமல் நகைச்சுவை கலந்த திரில்லர் பாணியில் சொல்ல முயற்சித்திருக்கிறார் இயக்குநர் பாண்டிராஜ். அந்த முயற்சி பெரும்பாலான இடங்களில் வெற்றியடைந்துள்ளது. திருப்பங்கள் நிறைந்த திரைக்கதை படத்தை விறுவிறுப்பாக நகர்த்துகிறது. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸ் பகுதியில் இயக்குநர் முன்வைக்கும் சமூகக் கருத்தும், இளைஞர்களுக்கான முக்கியமான செய்தியும் படத்திற்கு கூடுதல் வலிமை சேர்க்கின்றன.

ஒளிப்பதிவாளர் ஜார்ஜ் சி. வில்லியம்ஸ் காட்சிகளை நேர்த்தியாக பதிவு செய்துள்ளார். ஃபாக்ஸனின் இசையில் பாடல்கள் கேட்கும் ரகமாக அமைந்துள்ளன. பின்னணி இசையும் காட்சிகளின் தாக்கத்தை உயர்த்தி, படத்தின் சஸ்பென்ஸ் மற்றும் உணர்வுகளை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது.

மொத்தத்தில், குடும்ப நகைச்சுவை, மர்மம், சஸ்பென்ஸ் மற்றும் சமூகக் கருத்து ஆகியவற்றை சமநிலையாக கலந்து, பொழுதுபோக்குடன் ஒரு முக்கியமான செய்தியையும் சொல்லும் விறுவிறுப்பான படமாக இது அமைகிறது.