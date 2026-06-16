‘சீயான் 63’ திரைப்படத்தில் இணைந்தார் சம்யுக்தா ஹெக்டே!

நடிகர் விக்ரம் நடிப்பில் உருவாகி வரும் பிரம்மாண்டமான ‘சீயான் 63’ திரைப்படத்தில் நடிகை சம்யுக்தா ஹெக்டே அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளார். ‘கோமாளி’, ‘மன்மத லீலை’ உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த சம்யுக்தா, இந்த படத்தின் மூலம் விக்ரமுடன் முதல் முறையாக திரையைப் பகிர உள்ளார்.
இப்படத்தின் மூலம் இயக்குநர் ஆனந்த் சங்கர் மற்றும் விக்ரம் கூட்டணி, கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு வெளியான வெற்றிப் படமான ‘இருமுகன்’ திரைப்படத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் இணைகிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு இந்த வெற்றிக் கூட்டணி மீண்டும் கைகோர்த்திருப்பதால், ரசிகர்களிடையே படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட ப்ரொமோ வீடியோவில், விக்ரம் ஒரு சமையல் கலைஞராக தோன்றுகிறார். ஆனால் அந்த அமைதியான தோற்றத்தின் பின்னால் ஆபத்தான கேங்ஸ்டர் உலகத்துடன் தொடர்புடைய மர்மமான பின்னணி இருப்பதை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் காட்சிகள் அமைந்திருந்தன. இதன் மூலம் ‘சீயான் 63’ ஒரு அதிரடி மற்றும் த்ரில்லர் அம்சங்கள் நிறைந்த படமாக உருவாகி வருவது உறுதியாகியுள்ளது.
இந்தப் படத்தின் மூலம் பிரபல தயாரிப்பாளரும் நடிகையுமான ரியா ஷிபு, தமிழில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார். அவருடன் சம்யுக்தா ஹெக்டேவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். மேலும், மூத்த நடிகை ஊர்வசி மற்றும் நடிகர் எம்.எஸ். பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.
சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த குடும்ப பின்னணி கொண்ட ஆக்ஷன் எண்டர்டெய்னருக்கு, முன்னணி தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். குறிப்பாக, ‘மகான்’ படத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் விக்ரமுடன் இணைந்துள்ள சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைப்பது ரசிகர்களுக்கு கூடுதல் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
‘சீயான் 63’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் தொடங்கியுள்ள நிலையில், முழுப் படப்பிடிப்பையும் ஒரே கட்டமாக நிறைவு செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இப்படம் 2026 இறுதியில் அல்லது 2027 தொடக்கத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.