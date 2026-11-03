ஜெயிலர் 2 படத்திலிருந்து சந்தானத்தின் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டதன் பின்னணி…

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. விஜய் சேதுபதி, சிவராஜ்குமார், மோகன்லால் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள இப்படத்தில், நகைச்சுவை நடிகர் சந்தானம் நடித்த காட்சிகள் இடம்பெறாதது குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தன. இந்நிலையில், இப்படத்தின் டப்பிங் இன்ஜினியர் கோவின் அளித்துள்ள பேட்டி, சந்தானத்தின் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய கோவின், மிதுன் சக்கரவர்த்தி நடித்துள்ள சக்ரி கல்பக்கின் பிறந்தநாள் விழாவில் ரஜினிகாந்த் ஸ்டைலாக ஸ்லோ மோஷனில் நடந்து வரும் காட்சியில் சந்தானமும் இடம்பெற்றிருந்ததாகத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இப்படத்தில் சந்தானம் ஈவென்ட் மேனேஜர் போன்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்ததாகவும், ‘பிந்தாஸ்’ பாடலை ஏற்பாடு செய்வது தொடர்பான காட்சிகளும் படமாக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.
ஆனால், படத்தின் இறுதிக்கட்ட எடிட்டிங்கின்போது கதையின் ஓட்டத்திற்கும், படத்தின் நீளத்திற்கும் அந்தக் காட்சிகள் தேவையில்லை என இயக்குநர் நெல்சன் கருதியதால், அவை முழுமையாக நீக்கப்பட்டதாக அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.
மேலும், படத்தின் இறுதி வடிவத்தை உருவாக்கும்போது சில காட்சிகளை நீக்குவது இயக்குநரின் தனிப்பட்ட முடிவு என்றும், அதனால் படத்தின் ஒட்டுமொத்த தரத்தில் எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். “எங்களுக்கு எப்போதும் தலைவர் ரஜினிகாந்த்தான் மிக முக்கியம்” என்று குறிப்பிட்ட அவர், படத்தின் வெற்றிக்கு ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைலும் திரை ஆளுமையும் முக்கியக் காரணமாக அமைந்ததாகக் கூறியுள்ளார்.
இதற்கிடையே, படப்பிடிப்பின்போது சந்தானம் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து கேக் வெட்டிக் கொண்டாடிய புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் ஏற்கெனவே சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின. ஆனால், அவரது காட்சிகள் படத்தின் இறுதிப் பதிப்பில் இடம்பெறாதது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்திருந்தது.
சந்தானத்தின் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டிருந்தாலும், ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.777 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான பாக்ஸ் ஆபீஸ் வெற்றிப் படங்களில் ஒன்றாக இப்படம் இடம்பிடித்துள்ளது. தற்போது புதிய திரைப்படங்களின் வருகையால் வசூல் வேகம் சற்று குறைந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.