விண்வெளி வீராங்கனையாக வேண்டும் என்ற கனவுடன் வாழும் கிராமத்துப் பெண் சத்விகா வீராவள்ளி. குடும்பத்தினரின் எதிர்ப்பால் தனது படிப்பைத் தொடர முடியாமல் திருமண வாழ்க்கைக்குள் நுழைகிறார். கார் மெக்கானிக்காகவும், ஓட்டுநராகவும் வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் இருக்கும் துல்கர் சல்மான் அவருக்குக் கணவராகிறார். திருமணத்துக்குப் பிறகு மனைவியின் விண்வெளி கனவை அறிந்துகொள்ளும் துல்கர் சல்மான், அதைத் தனது கனவாகவே ஏற்றுக்கொண்டு நிறைவேற்றப் போராடுகிறார். இதற்காக இருவரும் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் என்ன? இறுதியில் சத்விகாவின் விண்வெளிக் கனவு நனவானதா? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.
துல்கர் சல்மான் தனது இயல்பான நடிப்பால் ரசிகர்களைக் கவர்கிறார். மனைவியின் லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகத் தனது வாழ்க்கையையே அர்ப்பணிக்கும் கணவராக உணர்வுபூர்வமாக நடித்திருக்கிறார். அறிமுக நடிகை சத்விகா வீராவள்ளி, கல்பனா கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். கனவுகளுடன் துடிக்கும் இளம் பெண்ணாகவும், வாழ்க்கையில் பல்வேறு சோதனைகளைச் சந்திக்கும் பெண்ணாகவும் தனது நடிப்புத் திறமையை நிரூபித்திருக்கிறார்.
துல்கர் சல்மான் – சத்விகா இருவருக்கும் இடையிலான அன்பும் புரிதலும் நிறைந்த காட்சிகள் படத்தின் முக்கிய பலம். சுருதிஹாசன், ருஹானி சர்மா, சுவாசிகா உள்ளிட்ட மற்ற நடிகர்களும் தங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற நடிப்பை வழங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, இரண்டாம் பாதியில் சுருதிஹாசனின் வருகை கதைக்கு கூடுதல் சுவாரஸ்யம் சேர்க்கிறது.
கல்பனாவின் கனவை மையமாக வைத்து, கணவன் – மனைவிக்கு இடையிலான அன்பு, புரிதல் மற்றும் ஒருவருடைய லட்சியத்துக்கு மற்றொருவர் துணையாக நிற்பதன் அவசியம் ஆகியவற்றை அழுத்தமாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார் இயக்குநர் பவன் சாதினேனி. வழக்கமான கமர்ஷியல் அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல், அழகான உணர்வுபூர்வமான கதையாகப் படத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்.
முதல் பாதியில் சத்விகாவின் பின்னணி, திருமணம், கிருஷ்ணா அவருக்கு அளிக்கும் ஆதரவு என நிதானமாக நகரும் திரைக்கதை, இடைவேளையில் இடம்பெறும் திருப்பத்துக்குப் பிறகு வேகம் எடுக்கிறது. குறிப்பாக, இறுதிக்கட்டக் காட்சிகள் உணர்வுபூர்வமாக அமைந்து பார்வையாளர்களை மெய்சிலிர்க்க வைக்கின்றன.
சுஜித் சாரங்கின் ஒளிப்பதிவு படத்துக்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறது. கிராமப்புறங்களின் இயற்கை அழகையும், விண்வெளி தொடர்பான காட்சிகளையும் நேர்த்தியாகப் படம்பிடித்திருக்கிறார்.
ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாரின் இசையும் பின்னணி இசையும் படத்தின் உணர்வுபூர்வமான தருணங்களுக்கு மேலும் வலுசேர்க்கின்றன.
மொத்தத்தில், ஒருவருடைய கனவை மற்றொருவர் புரிந்துகொண்டு, அதை நனவாக்கத் துணையாக நிற்பதுதான் உண்மையான காதல் என்பதை அழுத்தமாக உணர்த்தும் குடும்பத்துடன் ரசிக்கக்கூடிய திரைப்படம்!