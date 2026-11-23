தமிழக காவல்துறையின் சிறப்புப் புலனாய்வுப் பிரிவைச் சேர்ந்த அதிகாரி தனுஷ், சாய் பல்லவியின் தலைமையிலான சிறப்புப் படையில் பணியாற்றுகிறார். தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் செம்மரக் கடத்தல் கும்பலைக் கண்காணிப்பதற்காக, அந்தக் கும்பலின் தலைவரான மம்மூட்டியின் கூட்டத்தில் ரகசியமாக ஊடுருவி தகவல்களைச் சேகரிக்கிறார். குறுகிய காலத்திலேயே தனுஷ் மீது நம்பிக்கை வைக்கும் மம்மூட்டி, அவரைத் தனது தம்பியாகவே பாவிக்கத் தொடங்குகிறார்.
இதற்கிடையே, ஆந்திர மாநில செம்மரக் கடத்தல் தடுப்புப் படை போலீஸார், அப்பாவி தமிழகக் கூலித் தொழிலாளர்களை என்கவுன்ட்டர் செய்கின்றனர். லாரி ஓட்டுநராகச் சென்ற தனுஷின் தந்தையும் இந்த என்கவுன்ட்டரில் கொல்லப்படுகிறார். இதனால், செம்மரக் கடத்தல் தொழிலின் பின்னணியையும், அதனால் பாதிக்கப்படும் அப்பாவித் தமிழகத் தொழிலாளர்களின் நிலையையும் உணர்ந்துகொள்ளும் தனுஷ், கடத்தல் கும்பலை முழுமையாக அழிப்பதுடன், பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மீட்கவும் களமிறங்குகிறார். அவரது முயற்சி வெற்றி பெற்றதா என்பதே உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள ‘ஓம்’ படத்தின் மீதிக்கதை.
செம்மரக் கடத்தல் கும்பலை அழிப்பதற்காகச் சிறப்புப் படை மேற்கொள்ளும் ரகசிய நடவடிக்கைக்கு ‘ஆபரேஷன் மோல்’ (Operation Mole) என்று பெயரிடப்படுகிறது. அதன் சுருக்கமான ‘O.M.’ என்பதிலிருந்தே படத்தின் தலைப்பு உருவாகியுள்ளது. இருப்பினும், தமிழில் ‘ஓம்’ என்ற சொல்லுக்கும் கதைக்கும் நேரடியான தொடர்பு எதுவும் இல்லை.
தனுஷ் தனது வயதைக் கணிக்க முடியாத அளவுக்கு இளமையான தோற்றத்துடன், துடிப்பான நடிப்பு மற்றும் அதிரடியான நடன அசைவுகள் மூலம் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார். காவல்துறை உளவாளி, கடத்தல் கும்பலின் நம்பிக்கைக்குரிய இளைஞர் என இரண்டு வெவ்வேறு முகங்களையும் தனது நடிப்பில் சிறப்பாக வேறுபடுத்திக் காட்டியிருக்கிறார். குறிப்பாக, உணர்வுபூர்வமான காட்சிகளில் வழக்கம்போல் தனது நடிப்புத் திறமையால் ஸ்கோர் செய்கிறார்.
செம்மரக் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்தவராக நடித்திருக்கும் மம்மூட்டியின் முதிர்ச்சியான நடிப்பும், திரையில் அவரது ஆளுமையும் படத்துக்குப் பெரும் பலம். கடத்தல் தொழிலின் பின்னணியில் இருக்கும் அரசியல் மற்றும் அதனால் பாதிக்கப்படும் அப்பாவி மக்களின் நிலை குறித்துப் பேசும் அவரது கதாபாத்திரம் கவனம் ஈர்க்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காகக் குரல் கொடுக்கும் காட்சிகள் பார்வையாளர்களிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக நடித்திருக்கும் சாய் பல்லவி, தனிப்பட்ட இழப்புகளைக் கடந்து ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாகத் தனது கடமையைச் சரியாகச் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பைத் திறம்பட வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். காவல்துறை சீருடையில் கம்பீரமாக வலம் வருவதுடன், அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்படுவதைப் பார்த்துப் பதறும் காட்சிகளில் தனது கதாபாத்திரத்தின் மென்மையான உணர்வுகளையும் இயல்பாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.
தனுஷின் மனைவியாக நடித்திருக்கும் ஸ்ரீலீலா, செம்மரக் கடத்தல் கும்பலின் தலைவராக வரும் நஸ்ருதீன் ஷா, இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்ட மற்ற நடிகர்களும் தங்களது கதாபாத்திரங்களை உணர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர்.
ஒளிப்பதிவாளர் கே. எழில் அரசு, திருவண்ணாமலையின் மலைக் கிராமங்களையும் அங்குள்ள மக்களின் வாழ்வியலையும் அழுத்தமாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார். குறிப்பாக, செம்மரம் வெட்டப்படும் வனப்பகுதிகளையும் அதன் இயற்கைச் சூழலையும் யதார்த்தத்திற்கு நெருக்கமாகக் காட்சிப்படுத்தியிருப்பது சிறப்பு.
சாய் அபயங்கரின் இசையில் பாடல்கள் துள்ளலான ரகத்தில் அமைந்து ரசிகர்களைக் கொண்டாட வைக்கின்றன. பின்னணி இசை திரைக்கதையில் நிலவும் பதற்றத்தைப் பார்வையாளர்களுக்குக் கடத்துகிறது. அதேவேளையில், அப்பாவி மக்களின் வலியைப் பேசும் உணர்வுபூர்வமான காட்சிகளில் அளவான இசை சிறப்பாகப் பொருந்தியிருக்கிறது.
தனுஷ் சிறப்புப் புலனாய்வுப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர் என்ற ரகசியத்தைத் தொடக்கத்திலேயே வெளிப்படுத்திவிட்டாலும், எதிரிகளின் கூட்டத்தில் அவர் அடுத்து என்ன செய்யப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பைத் தக்கவைக்கும் வகையில் காட்சிகளை அமைத்திருக்கிறார் படத்தொகுப்பாளர் ஆர். கலைவாணன்.
ஆந்திர மாநில போலீஸாரால் தமிழகக் கூலித் தொழிலாளர்கள் என்கவுன்ட்டர் செய்யப்பட்ட சம்பவங்களை மையமாகக் கொண்டு கதையை எழுதி இயக்கியிருக்கிறார் ராஜ்குமார் பெரியசாமி. தனுஷ் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் மாஸான காட்சிகளுடன், உண்மைச் சம்பவங்களின் பின்னணியையும் அப்பாவித் தமிழகத் தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பாதிப்புகளையும் அழுத்தமாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார்.
கமர்ஷியல் திரைப்படமாக இருந்தாலும், காவல்துறை மற்றும் அரசியல் தொடர்பான காட்சிகளை நம்பகத்தன்மையுடன் உருவாக்கியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது. சிலரது பணத்தாசையால் நடைபெறும் செம்மரக் கடத்தல் தொழிலில் அப்பாவித் தொழிலாளர்கள் மட்டுமின்றி காவல்துறையினரும் வனத்துறையினரும் தங்களது உயிரைப் பணயம் வைக்க வேண்டியிருப்பதை இயக்குநர் பதிவு செய்திருக்கிறார். இதன் மூலம் காவல்துறையினரின் அர்ப்பணிப்பையும் படத்தில் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.
படத்தின் தொடக்கத்தில் ஆந்திர போலீஸாரை விரட்டியடிக்கும் அதிரடி இளைஞராக தனுஷ் அறிமுகமாகும்போதே கதை வேகமெடுக்கிறது. ஆனால், அவர் காவல்துறையின் உளவாளி என்பது தெரியவந்த பிறகு திரைக்கதையில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விறுவிறுப்பு இல்லை. குறிப்பாக, தனுஷ் பெரிதாக எந்தத் தகவலையும் கண்டறியாமலேயே மம்மூட்டி தனது கும்பலின் ரகசியங்களை அவரிடம் தானாகவே பகிர்ந்துகொள்வதும், அந்தத் தகவல்களின் அடிப்படையில் அடுத்தடுத்த கட்டங்களை எளிதாகக் கடப்பதும் லாஜிக் மீறலாகத் தெரிகிறது. இது திரைக்கதையின் வேகத்தையும் குறைக்கிறது.
இருப்பினும், செம்மரக் கடத்தலை மையமாகக் கொண்டு வெளியான ‘புஷ்பா’ போன்ற படங்களின் அதீத கமர்ஷியல் பாணியைத் தவிர்த்து, அதன் பின்னணியில் இருக்கும் சமூகப் பிரச்சினைகளையும் உண்மைகளையும் பிரசாரத் தொனியின்றி திரைமொழியில் சொல்லியிருப்பதில் இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.
மொத்தத்தில், குறைகள் சில இருந்தாலும், அதிரடி, உணர்வு, சமூகப் பின்னணி எனக் கலந்துகட்டிய ஒரு கமர்ஷியல் திரைப்படம் ‘ஓம்’.