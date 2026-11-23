தனது மகளின் நலனுக்காகத் துணையின்றி வாழ்ந்து வரும் விஜய் ஆண்டனி, ஊட்டியில் மகளுடன் வசித்து வருகிறார். இந்தச் சூழலில், மகளுக்குத் திடீரெனப் பெருநோய் பாதிப்பு இருப்பது தெரியவருகிறது. இதற்காகச் சிகிச்சை பெறச் செல்லும்போதுதான், அந்தக் குழந்தை விஜய் ஆண்டனியின் சொந்த மகள் இல்லை என்ற அதிர்ச்சித் தகவல் தெரிய வருகிறது.
மேலும், குழந்தையைக் காப்பாற்ற வேண்டுமானால் அதன் உண்மையான பெற்றோர் மற்றொரு குழந்தையைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற மருத்துவச் சூழல் உருவாகிறது. ஆனால், குழந்தையின் உண்மையான பெற்றோர் ஏற்கெனவே பிரிந்து, வேறு திருமணம் செய்துகொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில், குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்ற அதன் பெற்றோரிடம் விஜய் ஆண்டனி கெஞ்சிப் போராடுகிறார். இறுதியில், அவரது பாசப்போராட்டம் வெற்றி பெற்றதா என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.
அப்பா கதாபாத்திரத்தில் விஜய் ஆண்டனி பல இடங்களில் மனதைத் தொடுகிறார். அவரது இயல்பான, அமைதியான முகபாவனைகள் பல காட்சிகளுக்கு வலுசேர்க்கின்றன. ப்ரீத்தி அஸ்ராணி கதையில் முக்கியமான பங்கை ஏற்றுத் திறம்பட நடித்திருக்கிறார். குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருக்கும் சிறுமியும் தனது சிறப்பான நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கிறார். அருவி மதன், பகவதி பெருமாள் உள்ளிட்ட மற்ற நடிகர்களும் தங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்களுக்கு நியாயம் செய்திருக்கிறார்கள்.
இசையமைப்பாளராகவும் விஜய் ஆண்டனி தனது இசையின் மூலம் படத்துக்கு வலுசேர்த்திருக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளரும் பல அழகான காட்சிகளை நேர்த்தியாகப் பதிவு செய்துள்ளார்.
மிகவும் சிக்கலான கதைக்களத்தைக் கையாண்டிருக்கும் இயக்குநர் மு. மாறன், அதைத் திரையில் கொண்டு வந்த விதம் பாராட்டுக்குரியது. முதல் பாதி வரை உணர்வுபூர்வமான தாக்கம் குறைந்த திரைக்கதை சற்றே சோர்வை ஏற்படுத்தினாலும், இரண்டாம் பாதியில் கதையைச் சுவாரஸ்யமாகவும் தரமாகவும் நகர்த்தியிருக்கிறார்.
ஒரு குற்றமும் அறியாத குழந்தையின் உயிருக்கு முன்னால் மற்ற எல்லா நியாயங்களும் இரண்டாம் பட்சம்தான் என்ற மனிதநேயக் கருத்து பார்வையாளர்களை வெகுவாக ஈர்க்கிறது. குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்றப் போராடும் தந்தையின் பாசமும், அதற்குப் பின்னால் இருக்கும் அறமும் மனதை நெகிழச் செய்கின்றன.
மொத்தத்தில், குறைகள் இருந்தாலும் மனிதநேயத்தையும் தந்தையின் பாசத்தையும் அழுத்தமாகப் பேசும் இந்த ‘அப்பாகுட்டி’க்கு ஒரு ஹார்ட்டீன் கொடுக்கலாம்!