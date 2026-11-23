வழக்கறிஞர் தொழிலில் மிகப்பெரிய சாதனை படைக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் பயணிக்கும் கீர்த்தி சுரேஷ், திருமணத்தில் ஆர்வமில்லாமல் தனது கனவை நோக்கிக் கவனம் செலுத்துகிறார். எதிர்பாராத விதமாக ஐடி நிறுவனத்தின் தலைவரைத் திருமணம் செய்துகொள்ளும் அவருக்கு, நாளடைவில் கணவர் மீது காதல் மலர்கிறது. இதனால் அவரது குடும்ப வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாகச் செல்கிறது.
தனது சீனியர் வழக்கறிஞரையே எதிர்த்து ஒரு சிக்கலான வழக்கில் வெற்றி பெறும் கீர்த்தி சுரேஷ், தொழிலிலும் படிப்படியாக முன்னேறுகிறார். ஆனால், தொடர்ச்சியான வேலைப்பளு மற்றும் உடல்நலத்தில் காட்டும் அலட்சியம் அவரது வாழ்க்கையில் பல சிக்கல்களை உருவாக்குகிறது. அதிலிருந்து மீண்டு கணவருடன் மீண்டும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையைத் தொடங்க முயற்சிக்கும் நேரத்தில், கணவர் கொலை வழக்கில் சிக்க வைக்கப்படுகிறார். இறுதியில், கணவரைக் காப்பாற்றி அவர் நிரபராதி என்பதை நிரூபிக்க கீர்த்தி சுரேஷ் நடத்தும் சட்டப் போராட்டமே படத்தின் மீதிக்கதை.
சாவித்திரி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் கீர்த்தி சுரேஷ், உற்சாகமான இளம்பெண்ணாகத் தொடங்கி, வாழ்க்கையின் பல்வேறு சோதனைகளைச் சந்தித்து மனதளவில் வலிமையான பெண்ணாக மாறும் மாற்றங்களை மிகவும் இயல்பாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். உணர்வுபூர்வமான காட்சிகளிலும், நீதிமன்றத்தில் வாதாடும் காட்சிகளிலும் தனது நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கிறார். அவரது நடிப்பு படத்தின் மிகப்பெரிய பலம்.
மூத்த வழக்கறிஞர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் மிஷ்கின், தனது வழக்கமான உடல்மொழியுடன் கதாபாத்திரத்துக்குப் பொருத்தமாக நடித்திருக்கிறார். கணவராக நடித்திருக்கும் சாருகேஷும் தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தைச் சிறப்பாகக் கையாண்டிருக்கிறார்.
முதல் பாதியில் காதல், திருமணம், குடும்ப வாழ்க்கை என நிதானமாகப் பயணிக்கும் திரைக்கதை, இடைவேளைக்குப் பிறகு நீதிமன்றப் போராட்டமாக வேகமெடுக்கிறது. முதல் பாதியில் சில இடங்களில் திரைக்கதை மெதுவாக நகர்வது சற்றே சோர்வை ஏற்படுத்தினாலும், இரண்டாம் பாதியில் மர்மங்களை ஒவ்வொன்றாக அவிழ்க்கும் விதம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் தொழிலையும் சமநிலையுடன் கையாள வேண்டியதன் அவசியத்தையும் படம் அழுத்தமாகப் பதிவு செய்கிறது.
நம்பிக்கை வைத்த இடத்திலிருந்தே துரோகம் வரும்போது ஏற்படும் வலியை வெளிப்படுத்தும் வசனங்கள் கவனம் ஈர்க்கின்றன. குறிப்பாக, நீதிமன்ற வளாகத்தில் இடம்பெறும் காட்சிகளைச் சுவாரஸ்யமாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் அமைத்திருக்கிறார் இயக்குநர் பிரவீன் எஸ். விஜய்.
அருள் வின்சென்ட்டின் ஒளிப்பதிவு முதல் பாதியில் காதல் காட்சிகளை அழகாகப் பதிவு செய்திருக்கிறது. நீதிமன்றக் காட்சிகளிலும் கதையின் சூழலுக்கு ஏற்ற காட்சியமைப்பை வழங்கியிருக்கிறார். சாம் சி.எஸ். இசையும் பின்னணி இசையும் உணர்வுபூர்வமான தருணங்களுக்கும், பதற்றம் நிறைந்த காட்சிகளுக்கும் கூடுதல் வலுசேர்க்கின்றன.
குறிப்பாக, இறுதியில் இடம்பெறும் எதிர்பாராத திருப்பம் படத்துக்கு நல்ல நிறைவைத் தருகிறது.
மொத்தத்தில், தொடக்கத்தில் சற்றே மெதுவாக நகர்ந்தாலும், கீர்த்தி சுரேஷின் சிறப்பான நடிப்பு, விறுவிறுப்பான நீதிமன்றப் போராட்டம், உணர்வுபூர்வமான காட்சிகள் மற்றும் எதிர்பாராத கிளைமாக்ஸ் என ரசிகர்களைக் கவரும் திரைப்படமாக அமைந்திருக்கிறது ‘சத்தியவான் சாவித்திரி’.