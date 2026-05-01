கருப்பு படத்தில் ‘ப்ரீத்தி’யாக த்ரிஷா!

நடிகர் சூர்யா மற்றும் இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் “கருப்பு” மீது ரசிகர்களிடம் பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. பலமுறை ரிலீஸ் தேதி மாற்றப்பட்ட நிலையில், இந்த படம் வருகிற 14-ந்தேதி வெளியாகும் என்று படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Dream Warrior Pictures தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். படத்தில் கதாநாயகியாக திரிஷா நடித்துள்ளார். மேலும் யோகி பாபு, நட்டி நட்ராஜ், சுவாசிகா, இந்திரன்ஸ், ஷிவாதா, சுப்ரீத் ரெட்டி, அனகா மாயா ரவி உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், “கருப்பு” திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து, நடிகை திரிஷாவின் கதாபாத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தும் சிறப்பு வீடியோவையும் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த வீடியோவில், திரிஷா ‘ப்ரீத்தி’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் வழக்கறிஞராக நடித்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Introducing PREETHI from #Karuppu 💕
South Queen @trishtrashers in a role you're sure to enjoy!@Suriya_offl's Karuppu in theatres, May 2026 🔥
— DreamWarriorPictures (@DreamWarriorpic) April 30, 2026