6th April 2026
காளிதாஸ் 2 திரை விமர்சனம்

by Suresh0108
Kaalidas 2 movie Review

புறநகர் சென்னையில் உள்ள பெரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிக்கும் தம்பதியின் சிறுமி திடீரென மாயமாகிறாள். இந்த வழக்கை விசாரிக்க வரும் காவல்துறை அதிகாரி பரத், ஆரம்பத்திலேயே அதே குடியிருப்பில் வசிக்கும் இளைஞர் அஜய் கார்த்தியை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்கிறார். ஆனால் உறுதியான ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அவர் விடுவிக்கப்படுகிறார். இதற்கிடையில், காணாமல் போன குழந்தை சடலமாக கண்டுபிடிக்கப்படுவதும், அதே குடியிருப்பில் மேலும் ஒரு சிறுமி மர்மமாக உயிரிழப்பதும் வழக்கை இன்னும் சிக்கலாக்குகிறது.

இறுதியில், இந்த சம்பவங்களின் பின்னால் இருக்கும் உண்மை என்ன? உண்மையான குற்றவாளி யார்? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.

காவல்துறை இன்ஸ்பெக்டராக வரும் பரத், மிக நிதானமான மற்றும் அளவான நடிப்பின் மூலம் கதையை நம்பகத்தன்மையுடன் முன்னெடுக்கிறார். எந்த ஓவரான கமர்ஷியல் அம்சங்களும் இல்லாமல், அனுபவம் மிக்க அதிகாரி போல விசாரணையை அணுகும் விதம் சிறப்பாக அமைகிறது. சந்தேக நபராக வரும் அஜய் கார்த்தி, அதிக வசனங்கள் இல்லாமலேயே முகபாவனைகளின் மூலம் பார்வையாளர்களை ஈர்க்கிறார். படம் முழுவதும் அவரைச் சுற்றி உருவாகும் சந்தேக நிழலை அவர் திறமையாக தாங்கிச் செல்கிறார். பவானி ஸ்ரீ, தைரியமான அதிகாரியாக தோன்றி, ஆரம்பத்தில் வேகமாக செயல்படும் குணத்திலிருந்து பின்னர் சிக்கல்களில் திணறும் நிலையை இயல்பாக வெளிப்படுத்துகிறார். சங்கீதா, நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகும் குறைந்த காட்சிகளில் தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறார். பிரகாஷ் ராஜ், கிஷோர் போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த நடிகர்கள் தங்களது பங்கினை சிறப்பாக நிறைவேற்றி படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறார்கள்.

ஒரு சாதாரண காணாமல் போன வழக்கை பல அடுக்குகள் கொண்ட கிரைம் திரில்லராக மாற்றியிருக்கிறார் இயக்குனர் ஸ்ரீ செந்தில். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் வரும் எதிர்பாராத திருப்பங்களும், யூகிக்க முடியாத சஸ்பென்ஸும் பார்வையாளர்களை கடைசி வரை கட்டிப்பிடித்து நிறுத்துகிறது. காவல்துறையின் செயல்முறைகளையும், விசாரணையின் நுட்பங்களையும் இயல்பாக காட்சிப்படுத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விறுவிறுப்பாக நகரும் திரைக்கதை படத்தின் மிகப்பெரிய பலமாகும்.

ஒளிப்பதிவாளர் சுரேஷ் பாலா, அடுக்குமாடி குடியிருப்பை மையமாகக் கொண்டு காட்சிகளை அமைத்திருந்தாலும், ஒவ்வொரு ஃப்ரேமிலும் பதட்டத்தை உருவாக்கும் வகையில் காட்சிகளை வடிவமைத்துள்ளார்.

சாம்.சி.எஸ் இசையில் பாடல்கள் கேட்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன. பின்னணி இசை முழு படத்திலும் பதட்டத்தை அதிகரித்து, கதையின் தீவிரத்தை மேலும் உயர்த்துகிறது.