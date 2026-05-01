2nd May 2026
நடிகை சிம்ரன் அடுத்த பட அப்டேட் வெளியிட்ட விஜய் சேதுபதி

by Suresh054
Vijay Sethupathi reveals update on Simran’s next film

தமிழ் சினிமாவில் 90களில் முன்னணி நடிகையாக உச்சத்தில் விளங்கியவர் சிம்ரன். ‘வாலி’, ‘துள்ளாத மனமும் துள்ளும்’, ‘ஜோடி’, ‘ப்ரியமானவளே’, ‘பஞ்சதந்திரம்’ உள்ளிட்ட பல சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்த அவர், ரசிகர்களின் மனதில் தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

அவரது நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளியான ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ திரைப்படம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றி கண்டது. இதையடுத்து, சிம்ரன் நடிக்கும் புதிய படத்தின் அறிவிப்பை நடிகர் விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டுள்ளார்.

அதன்படி, சிம்ரனின் அடுத்த படத்திற்கு ‘டீச்சர்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான டைட்டில் டீசர் வீடியோவும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

‘நீத்தோ’ படத்தின் மூலம் அறிமுகமான பாலு ஷர்மா, இந்த ‘டீச்சர்’ படத்தை இயக்குகிறார். இப்படத்தை ஒயிட்நைட்ஸ் என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் மற்றும் சூப்பர் டாக்கீஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.

படத்தின் கதைக்களம், மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழுவினர் குறித்த தகவல்கள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.