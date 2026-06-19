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“திரையில் மட்டுமல்ல… மக்களின் மனதிலும் ஹீரோ!” – முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து நெகிழ்ந்த சமந்தா

by Suresh0101
Samantha Gets Emotional After Meeting Chief Minister Vijay

தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி. ஜோசப் விஜய்யை, முன்னணி நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபு சென்னையில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

‘கத்தி’, ‘தெறி’, ‘மெர்சல்’ உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்களில் விஜய்யுடன் இணைந்து நடித்துள்ள சமந்தா, நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு அவரை முதலமைச்சராக சந்தித்தது ரசிகர்களிடையே பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

சந்திப்புக்குப் பிறகு தனது எக்ஸ் தளத்தில் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்த சமந்தா, உணர்ச்சிப்பூர்வமான பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், “விஜய் சார் வெறும் திரை ஹீரோவாக மட்டும் இருக்க வேண்டியவர் அல்ல என்பதை நான் எப்போதும் உணர்ந்திருக்கிறேன். அவரது ஆளுமை, ஆற்றல் மற்றும் மக்கள் அவர் மீது வைத்திருக்கும் அன்பு, அவர் ஒரு பெரிய பொறுப்பை ஏற்கப் போகிறார் என்பதையே காட்டியது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், “தனது துறையில் உச்சத்தைத் தொட்ட பிறகு, புதிய சவால்கள் நிறைந்த அரசியல் களத்தில் களமிறங்குவது மிகப்பெரிய துணிச்சல். மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையால்தான் அவர் இந்தப் பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்” என பாராட்டியுள்ளார்.

“பதவி காரணமாக அல்ல, மக்களுக்கான நல்ல எண்ணம் காரணமாகவே அவர் வெற்றி பெறுவார். அவருக்கு வலிமையும் ஞானமும் கிடைக்க வாழ்த்துகிறேன்” என்றும் சமந்தா தனது பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை வென்று மிகப்பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்த நிலையில், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே 10-ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சராக அவர் பதவியேற்றார்.

தற்போது தனது தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘மா இண்டி பங்காரம்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு பணிகளில் பிஸியாக இருக்கும் சமந்தாவின் இந்த சந்திப்பு, அரசியல் மற்றும் திரையுலக வட்டாரங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.