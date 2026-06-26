26th June 2026
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ரஜினிகாந்தின் ‘தர்மன்’ படப்பிடிப்பு தொடக்கம்… வெளியான மாஸ் அப்டேட்!

by Suresh085
Rajinikanth's 'Dharman' Shoot Begins

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 173வது திரைப்படமான ‘தர்மன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று சென்னையில் பூஜையுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியது.

நேற்று நடைபெற்ற சிறப்பு விழாவில் படத்தின் தலைப்பு வெளியிடப்பட்ட நிலையில், இன்று படப்பிடிப்பு துவங்கியதை உறுதிப்படுத்தும் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டு ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

இந்தப் படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம், ஆர். மகேந்திரனுடன் இணைந்து தயாரிக்கிறது. தமிழ் சினிமாவின் இரண்டு முன்னணி நட்சத்திரங்களான ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணையும் இந்த பிரம்மாண்ட முயற்சியை, டிராகன் படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குகிறார்.

படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கிறார். நடிகர், நடிகைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழுவின் முழு விவரங்கள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது ‘தர்மன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கியுள்ள தகவல் ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.