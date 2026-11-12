நடிகர் சூர்யா நடிப்பில், இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் வெளியாகி திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் ‘சீன்’. இப்படத்தில் நடிகை நஸ்ரியா நடித்துள்ள சண்டைக்காட்சிகள் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. குறிப்பாக, சண்டைக்காட்சிகளில் நஸ்ரியா காட்டிய கடின உழைப்பையும், அர்ப்பணிப்பையும் படத்தின் சண்டைப் பயிற்சி இயக்குநர் சேத்தன் டி’சோசா வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் தனது இயல்பான நடிப்பு மற்றும் அழகான முகபாவனைகளால் ரசிகர்களால் ‘எக்ஸ்பிரஷன் குயின்’ எனக் கொண்டாடப்படுபவர் நஸ்ரியா. இந்நிலையில், ‘சீன்’ திரைப்படத்தின் மூலம் தனது திரைப்பயணத்தில் முதல்முறையாக முழுமையான ஆக்ஷன் காட்சிகளில் நடித்துள்ளார். ஜித்து மாதவனின் தனித்துவமான இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில், மாயா என்ற கதாபாத்திரத்தில் அவர் நடித்துள்ளார்.
படப்பிடிப்பின்போது எடுக்கப்பட்ட சண்டைப் பயிற்சிப் புகைப்படங்களைத் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள சண்டைப் பயிற்சி இயக்குநர் சேத்தன் டி’சோசா, நஸ்ரியாவுடன் பணியாற்றிய அனுபவத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். சண்டைக்காட்சிகளுக்கான பயிற்சியின்போது எவ்விதப் புகாரும் தெரிவிக்காமல், புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் நஸ்ரியா காட்டிய ஆர்வம் தனது பணியை மிகவும் எளிதாக்கியதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், ‘எக்ஸ்பிரஷன் குயின்’ என்ற அடையாளத்திலிருந்து ‘ஆக்ஷன் குயின்’ என்ற புதிய பரிமாணத்தை நோக்கி நஸ்ரியா பயணித்துள்ளதாகவும் பாராட்டியுள்ளார்.
இதற்குப் பதிலளித்த நஸ்ரியா தனது வழக்கமான நகைச்சுவை பாணியில், “மாஸ்டர் என்னால் உண்மையிலேயே இதையெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று எப்படி நம்புகிறார் என எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது” என்று தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த 6-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான ‘சீன்’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. வெளியான முதல் ஐந்து நாட்களிலேயே உலகளவில் ரூ.140 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்படும் இப்படம், தொடர்ந்து திரையுலகில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.