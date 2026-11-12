பவன் கல்யாணை விவாகரத்து செய்த பிறகும் மறுமணம் செய்யாதது ஏன்? மனம் திறந்த ரேணு தேசாய்!

ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சராகப் பதவி வகித்து வருபவர் நடிகர் பவன் கல்யாண். அரசியலில் முக்கியப் பொறுப்பு வகிக்கும் இவர், தெலுங்குத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகராகவும் திகழ்கிறார். இந்நிலையில், தனது மூன்றாவது மனைவியான அன்னா லெஷ்னேவாவுடனான திருமண உறவை முறித்துக்கொண்டு சட்டப்பூர்வமாகப் பிரிய உள்ளதாக அவர் சமீபத்தில் அறிவித்ததாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
இதற்கு முன்பாக கடந்த 2009-ம் ஆண்டு நடிகை ரேணு தேசாயை பவன் கல்யாண் திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்தத் தம்பதிக்கு அகிரா நந்தன், ஆத்யா என இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். இருப்பினும், இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 2012-ம் ஆண்டு சட்டப்பூர்வமாக விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தனர். இந்நிலையில், பவன் கல்யாணுடனான திருமண வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட உறவு குறித்து ரேணு தேசாய் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பழைய பேட்டி தற்போது மீண்டும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
அந்தப் பேட்டியில் பேசிய ரேணு தேசாய், ஆண்கள் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் திருமணம் செய்துகொள்ளும் சமூகத்தில், ஒரு பெண் மற்றொரு உறவைப் பற்றி நினைப்பதுகூட தவறாகப் பார்க்கப்படுவதாக வேதனை தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும் பவன் கல்யாணுடனான தனது உறவு குறித்து அவர் கூறுகையில், “அவரைப் புரிந்துகொள்வதில் எனக்கு இருந்த நெருக்கத்தை அவரே மறுக்க மாட்டார் என நினைக்கிறேன். நான் அவருடைய மனைவி மட்டுமல்ல, அவருடன் இணைந்து பணியாற்றியவரும்கூட. ஒருவருடன் 24 மணி நேரமும் இருக்கும்போது, அது ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையாக மாறிவிடுகிறது. நாங்கள் கணவன், மனைவியாக மட்டுமல்லாமல் நல்ல நண்பர்களாகவும் இருந்தோம். அதனால் அவர் என்னிடம் நிறைய விஷயங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வார்.
ஒரு பெண் வருத்தத்துடனேயே தனது வாழ்நாள் முழுவதும் தனியாக வாழ வேண்டுமா? கடந்த ஆண்டு வரை எனது மனநிலை முற்றிலும் முடங்கியிருந்தது. திருமணம், காதல் என எதிலும் எனக்கு ஆர்வம் இருக்கவில்லை. இப்போதும் வழக்கமான காதல் கதையை எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனால், எனக்கும் ஒரு துணை தேவை” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்ட காலகட்டத்தில் தனக்கு ஒரு துணையின் அவசியம் ஏற்பட்டதாகவும், எதிர்காலத்தில் மறுமணம் செய்துகொள்ளும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் ரேணு தேசாய் ஏற்கெனவே சில நேர்காணல்களில் வெளிப்படையாகப் பேசியிருந்தார். இருப்பினும், தற்போது வரை அவர் மறுமணம் செய்துகொள்ளாமல் தனது குழந்தைகளுடன் வாழ்ந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.