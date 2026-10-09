ரசிகர் மன்றங்களை ஆரம்பித்து உங்களை நீங்களே கேலிப் பொருளாக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்! – மிஷ்கின் அறிவுரை

கார்த்திக் சுப்புராஜ் தயாரிப்பில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள ‘டோரதி’ திரைப்படத்தின் வெற்றி விழாவில், படத்தின் கதாநாயகர்களான ரிஷிகாந்த் மற்றும் சனந்த் ஆகியோருக்கு இயக்குநர் மிஷ்கின் முக்கியமான அறிவுரையை வழங்கியுள்ளார்.
சினிமாவில் வெற்றியைப் பெறுவது மட்டுமின்றி, அந்த வெற்றியை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டிய மிஷ்கினின் பேச்சு கவனம் பெற்றுள்ளது.
விழாவில் பேசிய மிஷ்கின், “ரிஷி, சனந்த்… நீங்கள் இருவருமே இப்போது ஒரு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறீர்கள். சினிமாவில் 200 பேரை அடித்து துவம்சம் செய்தோ, நான்கு பெண்களுடன் டூயட் பாடியோ, பெற்றோரின் பெருமைகளைப் பற்றி அடுக்குமொழியில் வசனம் பேசியோ ஒருவரால் ஹீரோவாகிவிட முடியும். ஆனால், நீங்கள் இருவரும் அந்த வழக்கமான சினிமா பாணியை உடைத்து, திரையிலும் நிஜ வாழ்க்கையிலும் உண்மையான ஹீரோக்களாக மாறியிருக்கிறீர்கள்” என்று பாராட்டினார்.
தொடர்ந்து, “உங்களுக்கு இப்போது ஒரு பெரிய பொறுப்பு வந்துள்ளது. தயவுசெய்து ரசிகர் மன்றங்களை ஆரம்பித்து உங்களை நீங்களே ஒரு வேடிக்கைப் பொருளாக மாற்றிக்கொள்ளாதீர்கள்” என்று இருவருக்கும் அறிவுறுத்தினார்.
டென்சல் வாஷிங்டனின் வார்த்தைகளை நினைவுகூர்ந்த மிஷ்கின்!
கடந்த 2022-ம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருது விழாவில் வில் ஸ்மித், கிறிஸ் ராக்கை அறைந்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு, ஹாலிவுட் நடிகர் டென்சல் வாஷிங்டன் கூறிய கருத்துகளையும் மிஷ்கின் தனது உரையில் நினைவுகூர்ந்தார்.
“தேவதை வரும்போது, அதைத் தொடர்ந்து பிசாசும் வரும்” என்று வில் ஸ்மித்திடம் டென்சல் வாஷிங்டன் கூறியதைச் சுட்டிக்காட்டிய மிஷ்கின், தீமை என்பது எதிர்பாராத நேரத்தில் நுழையக்கூடும் என்பதை விளக்கினார்.
மேலும், “நீங்கள் செய்யும் செயல்களின் தாக்கம் இப்போது உங்களுக்குத் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால், அடுத்த தலைமுறை அதை உணரும். வன்முறை நிறைந்த கதைக்களத்தைக் கொண்ட இந்தப் படத்தில் நடித்த உங்கள் தைரியத்தைக் கண்டு அடுத்த தலைமுறை பெருமைப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.
சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்ட ‘டோரதி’!
இரு நெருங்கிய நண்பர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு பெண்ணின் வருகைக்குப் பிறகு ஏற்படும் மாற்றங்களையும், அவர்களின் வாழ்வுப் பயணத்தையும் மையமாகக் கொண்டு ‘டோரதி’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.
மேலும், சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற டொராண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இப்படம் திரையிடப்பட்டு பாராட்டுகளைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.