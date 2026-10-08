ஒரே இடத்தில் இவ்வளவு Collections-ஆ? – வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் சல்மா அருண் உற்சாக Shopping!

‘சிறகடிக்க ஆசை’ சீரியல் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமான நடிகை சல்மா அருண், சென்னை தியாகராய நகர், நார்த் உஸ்மான் ரோட்டில் அமைந்துள்ள வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் உற்சாகமாக ஷாப்பிங் செய்துள்ளார். கடையின் பல்வேறு தளங்களையும் சுற்றிப் பார்த்த அவர், பெண்கள், குழந்தைகள், ஆண்கள் என குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் தேவையான ஆடைகள் மற்றும் பொருட்களை பார்த்து ரசித்துள்ளார்.
3 சேலைகள் ₹1,000… ஆச்சரியப்பட்ட சல்மா அருண்!
வேலவன் ஸ்டோர்ஸின் Saree Collection-ல் தனது ஷாப்பிங்கை தொடங்கிய சல்மா அருண், 3 சேலைகள் ₹1,000 என்ற சலுகையைப் பார்த்து ஆச்சரியமடைந்துள்ளார். Cotton, Synthetic, Silk, Banarasi என பல்வேறு வகையான சேலைகள் சலுகை விலையில் கிடைப்பதைப் பார்த்து ரசித்துள்ளார்.
மேலும், 2 சேலைகள் ₹1,100, Buy 1 Get 1 உள்ளிட்ட சலுகைகளும் இருப்பதை அவர் பார்த்துள்ளார். ஒரே மாதிரியான டிசைன்களாக இல்லாமல், ஒவ்வொரு சேலையிலும் வித்தியாசமான டிசைன்கள் மற்றும் மாடல்கள் இருப்பதால், Unique Collection ஆக இருப்பதாக சல்மா அருண் தெரிவித்துள்ளார்.
₹1,000-க்கு 4 சேலைகள்… இன்னொரு Surprise!
தொடர்ந்து மற்றொரு பிரிவில் ₹1,000-க்கு 4 சேலைகள் என்ற சலுகையைப் பார்த்த சல்மா அருண் ஆச்சரியமடைந்துள்ளார். இதுதவிர, 3 சேலைகள் ₹600 என்ற சலுகையும் இருப்பதை அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தனது குடும்பத்தினருக்காகவும், உறவினர்களின் நிகழ்ச்சிகளுக்காகவும் பல சேலைகளை வாங்கிய அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொண்ட அவர், குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் தேவையான ஆடைகளை ஒரே இடத்தில் வாங்க முடிவது வேலவன் ஸ்டோர்ஸின் முக்கிய சிறப்பு என தெரிவித்துள்ளார்.
Ladies Section-ல் ஏராளமான Collections!
Basement Floor-ல் உள்ள Ladies Section-ல் Palazzo Pants, Skirts, Tops, Leggings, Night Suits, Readymade Blouses உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆடைகளை சல்மா அருண் பார்வையிட்டுள்ளார்.
3 Pieces ₹500, 3 Pieces ₹600, 3 Night Suits ₹1,200, 2 Pieces ₹1,000 என பல்வேறு Offers இடம்பெற்றுள்ளன. Office செல்லும் பெண்கள், கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் தினசரி பயன்பாட்டிற்கான ஆடைகளை விரும்புபவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் Plain மற்றும் Printed Collections என ஏராளமான தேர்வுகள் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Readymade Blouses-ல் பல்வேறு அளவுகளுடன் Embroidery Work செய்யப்பட்ட தனித்துவமான டிசைன்களும் இடம்பெற்றுள்ளதை சல்மா அருண் பார்த்து ரசித்துள்ளார்.
Bridal & Wedding Collections-ல் அசத்தல்!
முதல் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள Sarees, Lehengas மற்றும் Wedding Collections-ஐயும் சல்மா அருண் பார்வையிட்டுள்ளார். Temple Border, Hand-Painted Sarees, Silver Zari உள்ளிட்ட பல்வேறு வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய சேலைகளை தேர்வு செய்து பார்த்துள்ளார்.
தனது அம்மாவுக்குப் பிடித்த நிறத்தில் இருந்த சேலையை தேர்வு செய்து அணிந்து பார்த்த சல்மா அருண், அது மிகவும் மென்மையாகவும் வசதியாகவும் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், Reception மற்றும் திருமண நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்ற Heavy Work Lehengas, Blouses, Dupattas உள்ளிட்ட Bridal Collections-ஐயும் அவர் பார்வையிட்டுள்ளார்.
Kids Collection-ல் ஏராளமான Variety!
இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது தளங்களில் உள்ள Kids Collection-ஐயும் சல்மா அருண் பார்த்துள்ளார். Frocks, Cotton Dresses, T-Shirts, Shorts, Ethnic Wear என குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு வகையான ஆடைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
3 T-Shirts ₹500, 4 T-Shirts ₹1,000 முதல் ₹1,200 வரையிலான Offers உள்ளிட்ட சலுகைகளும் உள்ளன. Newborn Babies முதல் வளர்ந்த குழந்தைகள் வரை பல்வேறு வயதினருக்கான ஆடைகள் கிடைப்பதால், Kids Shopping-க்கு ஏராளமான தேர்வுகள் இருப்பதாக சல்மா அருண் தெரிவித்துள்ளார்.
Men’s Section-லும் பல்வேறு Offers!
நான்காவது தளத்தில் உள்ள Men’s Section-ல் Shirts, T-Shirts, Formal Wear, Casual Wear, Pants உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆடைகளை சல்மா அருண் பார்வையிட்டுள்ளார்.
3 Shirts ₹1,000, 3 Pants ₹1,250, Formal Pants 3 Pieces ₹1,500 என பல்வேறு சலுகைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. பல்வேறு அளவுகள், நிறங்கள் மற்றும் டிசைன்களில் ஆண்களுக்கான ஆடைகளும் கிடைக்கின்றன.
ஐந்தாவது தளத்தில் Men’s Ethnic Wear, Cotton Shirts, வேஷ்டி உள்ளிட்ட ஆடைகளுடன் Bedsheets, Bed Covers, Blankets போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. Slippers, Shoes, Socks மற்றும் Accessories உள்ளிட்ட பொருட்களையும் ஒரே இடத்தில் வாங்கிக்கொள்ள முடிகிறது.
“கடந்த 2 வருடமாக இங்கே Shopping பண்றேன்!”
வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஷாப்பிங் செய்து வருவதாக சல்மா அருண் தெரிவித்துள்ளார். இங்கு கிடைக்கும் ஆடைகளின் தரம், விலை மற்றும் சலுகைகள் தொடர்ந்து தன்னை கவர்ந்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
குடும்பத்துடன் வந்து ஷாப்பிங் செய்வதற்கு ஏற்ற வகையில் பார்க்கிங் வசதியும், ஒரே இடத்தில் பல்வேறு Collections இருப்பதும் கூடுதல் வசதி என்றும் சல்மா அருண் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகர், நார்த் உஸ்மான் ரோட்டில் அமைந்துள்ள வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் தேவையான ஆடைகள் மற்றும் பொருட்கள் பல்வேறு விலை வரம்புகளில் கிடைக்கின்றன. குடும்பத்துடன் ஒரே இடத்தில் ஷாப்பிங் செய்ய விரும்புபவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பல்வேறு Collections மற்றும் Offers இடம்பெற்றுள்ளன.