Trending சேலைகளை பார்த்து அசந்த சியமந்த கிரண்… வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் உற்சாக Shopping!

சின்னத்திரையில் பிரபலமான நடிகை சியமந்த கிரண், சென்னை தியாகராய நகர், நார்த் உஸ்மான் ரோட்டில் அமைந்துள்ள வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் உற்சாகமாக ஷாப்பிங் செய்துள்ளார். சீரியல் மற்றும் ஷூட்டிங் பணிகளுக்காக அடிக்கடி சேலை அணியும் சியமந்த கிரண், விதவிதமான டிசைன்களில் குவிந்திருந்த சேலைகளைப் பார்த்து உற்சாகமடைந்ததுடன், தனக்குப் பிடித்த பல சேலைகளையும் தேர்வு செய்து பார்த்துள்ளார்.
“இவ்வளவு டிசைன்கள் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை!”
வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் 3 சேலைகள் ₹1,000 என்ற சலுகை முதல் பிளவுஸுடன் கூடிய சேலைகள் ₹375, ₹645, ₹999 என பல்வேறு விலைகளில் கிடைப்பதை சியமந்த கிரண் பார்த்து ரசித்துள்ளார்.
Polka Dot, Pastel Shades, Linen, Marble Chiffon, Two-Tone, Banarasi Style என தற்போது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் பல்வேறு ரகங்களையும் பார்த்த அவர், தனக்குப் பிடித்த நிறங்கள் மற்றும் டிசைன்களை ஆர்வத்துடன் தேர்வு செய்துள்ளார்.
சில சேலைகளை Salwar ஆகவும் மாற்றி அணியலாம் என்றும், சேலைகளின் மெட்டீரியல் மிகவும் மென்மையாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், சீரியல்களில் தான் அணியும் வகையிலான சேலைகளும் இங்கு கிடைப்பதாக சியமந்த கிரண் கூறியுள்ளார்.
₹30,000-₹40,000 என நினைத்த சேலை… ₹12,000-க்கு கிடைத்ததால் ஆச்சரியம்!
Space Silk, Silk Cotton உள்ளிட்ட உயர்தர சேலைகளைப் பார்த்த சியமந்த கிரண், சில சேலைகளின் டிசைன் மற்றும் தரத்தைப் பார்த்தபோது அவற்றின் விலை ₹30,000 முதல் ₹40,000 வரை இருக்கும் என நினைத்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஆனால் அதேபோன்ற தரமான சேலை ₹12,000-க்கு கிடைப்பதைப் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
மேலும், Space Silk, Jyothika Saree உள்ளிட்ட பல்வேறு ரக சேலைகளையும் பார்த்து ரசித்துள்ளார். Orange, Olive Green, Coffee Brown, Mint Green போன்ற நிறங்கள் தன்னை மிகவும் கவர்ந்ததாகவும் சியமந்த கிரண் தெரிவித்துள்ளார்.
Ladies Section-ல் இவ்வளவு Offers-ஆ?
வேலவன் ஸ்டோர்ஸின் Basement Floor-ல் உள்ள Ladies Section-ஐ பார்த்த சியமந்த கிரண், Palazzo Pants, Churidar Tops, Nightwear, Readymade Blouses உள்ளிட்ட ஏராளமான ஆடைகளைப் பார்த்துள்ளார்.
தினசரி பயன்பாட்டுக்கான ஆடைகள் முதல் Grand Collection வரை பல்வேறு தேர்வுகள் இருப்பதுடன், 3 Sets ₹1,200, 3 Sets ₹600, 3 Sets ₹500 என பல்வேறு சலுகைகளும் இருப்பதை அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“சீரியல் குழந்தைகளுக்காகவும் Gift வாங்கணும்!”
குழந்தைகளுக்கான Collection-ஐ பார்த்த சியமந்த கிரண், பெண் குழந்தைகளுக்கான Long Frocks, Midi Skirts, Palazzo Pants, Birthday Wear உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆடைகளைப் பார்த்துள்ளார்.
ஆண் குழந்தைகளுக்கான Shirts, T-Shirts, Shorts, Ethnic Wear உள்ளிட்ட ஆடைகளும் பல்வேறு டிசைன்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. 3 T-Shirts ₹500 முதல் ₹600 வரையிலும், 3-Piece Suit Sets ₹1,000-க்கும் கிடைப்பதைப் பார்த்துள்ளார்.
தனது சீரியலில் நடிக்கும் குழந்தைகளுக்காகவும் பரிசுகளை வாங்க விரும்புவதாக சியமந்த கிரண் தெரிவித்துள்ளார்.
Men’s Collection-ஐ பார்த்தும் அசந்த நடிகை!
நான்காவது தளத்தில் உள்ள Men’s Section-ல் Formal Shirts, Casual Shirts, Funky Shirts, T-Shirts, Cargo Pants, Gurkha Pants என ஏராளமான ஆடைகளை சியமந்த கிரண் பார்வையிட்டுள்ளார்.
Formal Shirts ₹499 முதல் ₹799 வரையிலும், 3 Shirts ₹1,000 என்ற சலுகையிலும் கிடைப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு நிறங்கள், டிசைன்கள் மற்றும் அளவுகளில் ஆண்களுக்கான ஆடைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
மேலும், ஐந்தாவது தளத்தில் Men’s Ethnic Wear, வேஷ்டி, சட்டைகள், Wedding Collections மட்டுமின்றி Bedsheets, Towels, Curtains, Suitcases உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
“ஒரே இடத்தில் இவ்வளவு Collections இருப்பது ஆச்சரியமாக இருக்கு!”
வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் ஒரே இடத்தில் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் தேவையான பொருட்கள் கிடைப்பதைப் பார்த்து தான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டதாக சியமந்த கிரண் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆன்லைனில் ஆடைகளை வாங்கும்போது மெட்டீரியலின் தரம் மற்றும் நிறத்தை முழுமையாக தெரிந்துகொள்ள முடியாது என்றும், கடைக்கு நேரில் வந்து பார்த்து வாங்கும்போது ஆடையின் தரத்தை நன்றாக அறிந்துகொள்ள முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பல்வேறு விலை வரம்புகளில் ஏராளமான Collections கிடைப்பதால், குடும்பத்துடன் ஷாப்பிங் செய்ய விரும்புபவர்களுக்கு வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் நல்ல தேர்வாக இருக்கும் என்றும் சியமந்த கிரண் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகர், நார்த் உஸ்மான் ரோட்டில், பிரசாந்த் டவர்ஸ் அருகே புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாலத்தின் அருகில் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் அமைந்துள்ளது. வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்காக டூ-வீலர் மற்றும் ஃபோர்-வீலர் பார்க்கிங் வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.