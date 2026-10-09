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‘இந்தியன் 3’ படத்தின் பணிகள் தொடக்கம்.. போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்த லைகா புரொடக்ஷன்ஸ்!

by Suresh096
Indian 3 Production Work Begins

ஷங்கர் – கமல்ஹாசன் கூட்டணியில் கடந்த 1996-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘இந்தியன்’. ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற இப்படத்தின் தொடர்ச்சியாக, 2024-ம் ஆண்டு ‘இந்தியன் 2’ வெளியானது. இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

‘இந்தியன் 2’ படத்தின் தயாரிப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வந்தபோதே, அதன் மூன்றாம் பாகமான ‘இந்தியன் 3’ குறித்த அறிவிப்புகளும் வெளியாகின. இந்நிலையில், ‘இந்தியன் 3’ படத்திற்கான பின்னணிப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

இப்படத்தில் சித்தார்த், காஜல் அகர்வால், பிரியா பவானி சங்கர், பாபி சிம்ஹா மற்றும் எஸ்.ஜே. சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். அனிருத் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் சுபாஸ்கரன் மற்றும் ஜி.கே.எம். தமிழ்குமரன் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரிக்கின்றனர். ‘இந்தியன் 3’ தொடர்பான இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.