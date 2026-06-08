33.6 C
Chennai
9th June 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

ஓணம் ரிலீஸில் மோதும் முன்னணி மலையாள நட்சத்திரங்கள்!

by Suresh092
Malayalam Films Line Up for a Grand Onam Release!

கேரளாவின் மிகப்பெரிய திருவிழாவான ஓணம் இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 16 முதல் 26 வரை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. 10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த பண்டிகையின்போது கேரளா முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டு காணப்படும்.

ஓணம் விடுமுறையை முன்னிட்டு மலையாள திரையுலகில் பல முக்கிய திரைப்படங்கள் வெளியாகுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் பல நட்சத்திரங்களின் படங்கள் ஆகஸ்ட் 20-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளன.

‘டர்போ’ பட இயக்குநரின் இயக்கத்தில் பிருத்விராஜ் நடித்துள்ள ‘கலிஃபா’, ‘பிரேமலு’ பட இயக்குநர் கிரிஷ் இயக்கத்தில் நிவின் பாலி நடித்துள்ள ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’, மேலும் இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதயத் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள ‘ஐயம் கேம்’ ஆகிய படங்கள் ஓணம் பண்டிகை வெளியீடாக வரிசைகட்டியுள்ளன.

முன்னணி நட்சத்திரங்களின் இந்த படங்கள் ஒரே நாளில் வெளியாக இருப்பதால், ஓணம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் மலையாள சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.