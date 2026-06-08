‘பெத்தி’க்கு எழும் எதிர்ப்பு – பெண்களை பொருளாக பாவிக்கிறதா சினிமா?

ராம் சரண், ஜான்வி கபூர் நடிப்பில் ஜூன் 4-ம் தேதி வெளியான ‘பெத்தி’ திரைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களிலும் திரையுலகிலும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. படத்தில் ஆச்சியம்மா என்ற மலைக்கிராமப் பெண் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள ஜான்வி கபூர், கதைக்கு அவசியமில்லாத வகையில் மிகையான கவர்ச்சியுடன் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாக பல்வேறு தரப்பினரும் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
இந்த விமர்சனம் ‘பெத்தி’ திரைப்படத்தை மட்டும் சார்ந்ததல்ல. இந்திய சினிமாவில் நீண்ட காலமாக நிலவி வரும் ஒரு பரவலான போக்கை மீண்டும் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. குறிப்பாக கமர்ஷியல் திரைப்படங்களில், கதையுடன் தொடர்பில்லாத கவர்ச்சி காட்சிகள் மற்றும் ‘ஐட்டம் சாங்’கள் பார்வையாளர்களை கவரும் உத்தியாக பயன்படுத்தப்படுவது வழக்கமாகி விட்டதாக விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.
‘பெத்தி’ திரைப்படம் வெளியான மூன்று நாட்களிலேயே ரூ.236 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், இப்படத்தின் வணிக வெற்றி எதிர்காலத்தில் இதேபோன்ற கவர்ச்சி அம்சங்களை மேலும் ஊக்குவிக்குமோ என்ற கவலையும் எழுந்துள்ளது.
கவர்ச்சி என்பது கலைச் சுதந்திரத்தின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்படலாம். ஆனால் அது கதைக்கு தேவையின்றி, வெறும் வணிக நோக்கத்திற்காக மட்டுமே திணிக்கப்படும்போது கேள்விகளையும் விமர்சனங்களையும் உருவாக்குகிறது. பெண்களின் தோற்றத்தை மையமாகக் கொண்டு திரைப்படங்களை விற்பனை செய்வது சமூகத்தில் தவறான பார்வையை உருவாக்கக்கூடும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
‘பெத்தி’ விவகாரத்தில் இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா மீது விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளதுடன், நடிகை ஜான்வி கபூரையும் சிலர் குறிவைத்து வருகின்றனர். எனினும், ஜான்வி கபூரின் ஒப்பனை கலைஞர்களில் ஒருவர், “ஒரு நடிகை தேர்வு செய்யும் கதாபாத்திரங்களுக்காக அவரை மட்டும் குறை கூறுவது எளிது. ஆனால் உண்மையில், படப்பிடிப்புக்குப் பிந்தைய பணிகளின்போது சில காட்சிகள் குறித்து ஜான்வி கபூர் தன்னுடைய சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் முன்வைத்திருந்தார்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
‘பெத்தி’யைச் சுற்றியுள்ள இந்த சர்ச்சை, இந்திய சினிமாவில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம், கலைச் சுதந்திரம் மற்றும் வணிக வெற்றி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான சமநிலை குறித்து மீண்டும் ஒரு முக்கியமான விவாதத்தை தொடங்கியுள்ளது.