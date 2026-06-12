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‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் ஷாருக் கானுக்கு பதிலாக ஹிருத்திக் ரோஷன்?

by Suresh035
Hrithik Roshan Replaces Shah Rukh Khan in ‘Jailer 2’

சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் 2023-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று வசூல் சாதனை படைத்தது. இதன் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படத்திற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் முதலில் பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக் கான் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது. ஆனால் தற்போது அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் நடிக்க உள்ளதாக புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், ஹிருத்திக் ரோஷனுக்கான பல்வேறு கெட்டப் சோதனைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், ஜூன் 22 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள சென்னை படப்பிடிப்பில் அவர் பங்கேற்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக, 1986-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘பகவான் தாதா’ திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்தின் வளர்ப்பு மகனாக நடித்திருந்த ஹிருத்திக் ரோஷன், சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ரஜினியுடன் திரை பகிரவுள்ளதாக கூறப்படுவது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.