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Tamilstar
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‘D55’ படத்தில் காவல்துறை அதிகாரியாக சாய் பல்லவி?

by Suresh039
Sai Pallavi to Play a Police Officer in Dhanush's ‘D55’

‘மாரி 2’ படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு மீண்டும் நடிகர் தனுஷுடன் நடிகை சாய் பல்லவி இணையவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 2018-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘மாரி 2’ திரைப்படத்தில் இருவரின் கூட்டணியும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. குறிப்பாக ‘ரவுடி பேபி’ பாடல் தென்னிந்திய சினிமாவில் மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்தது.

இந்நிலையில், தனுஷின் 55வது படமாக உருவாகி வரும் ‘D55’ திரைப்படத்தில் சாய் பல்லவி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இப்படத்தில் அவர் காவல்துறை அதிகாரி வேடத்தில் தோன்றவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

‘அமரன்’ படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் இந்த திரைப்படம் உளவாளி அதிரடி திரில்லர் கதைக்களத்தில் உருவாக உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.