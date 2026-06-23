23rd June 2026
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தனுஷ் – ஸ்ரீலீலா கூட்டணியின் ‘ஓம்’ படத்தில் பிரம்மாண்ட நடனப் பாடல்!

by Suresh078
Grand Dance Number in Dhanush–Sreeleela's ‘OM’

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான தனுஷ் மற்றும் தென்னிந்தியாவின் இளம் சென்சேஷன் நடிகை ஸ்ரீலீலா முதல்முறையாக இணைந்து நடித்து வரும் திரைப்படம் ‘ஓம்’. பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்தப் படத்தின் புதிய அப்டேட் தற்போது ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்று வருகிறது.

சென்னை ரெட்ஹில்ஸ் பகுதியில் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு செட்டில், ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் முக்கியமான பாடல் காட்சியின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. படக்குழுவிற்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிப்பதாவது, இந்தப் பாடல் படத்தின் ஹைலைட்டாக மட்டுமல்லாமல், தனுஷின் திரைப்பயணத்தில் ரசிகர்கள் நீண்ட காலம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் வகையிலான ஒரு எனர்ஜிட்டிக் டான்ஸ் நம்பராக உருவாகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக, ‘மாரி 2’ திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற தனுஷ் – சாய் பல்லவி கூட்டணியின் உலகப் புகழ்பெற்ற ‘ரவுடி பேபி’ பாடலுக்கு நிகராக, இந்தப் புதிய பாடலும் வேகமான நடன அசைவுகள், கவர்ச்சிகரமான காட்சியமைப்பு மற்றும் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் இசையுடன் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தனுஷின் தனித்துவமான நடன ஸ்டைலுக்கும், ஸ்ரீலீலாவின் அதிவேக நடனத் திறமைக்கும் ஏற்ற வகையில் பாடலின் கோரியோகிராபி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், திரையரங்குகளில் இந்த பாடல் ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய கொண்டாட்ட அனுபவமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஏற்கனவே தனுஷ் – ஸ்ரீலீலா ஜோடி குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவி வரும் நிலையில், இந்த பிரம்மாண்ட டான்ஸ் நம்பர் குறித்த தகவல் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதன் மூலம் ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு மேலும் உயர்ந்துள்ளது.