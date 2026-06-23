சமந்தாவின் வெற்றியை வாழ்த்திய நயன்தாரா

நடிகை சமந்தா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான ‘மா இண்டி பங்காரம்’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிகரமாக ஓடி வரும் நிலையில், அவருக்கு சக நடிகையும் நெருங்கிய தோழியுமான நயன்தாரா மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் பதிவிட்டுள்ள நயன்தாரா, “உனக்காக மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் சாம். இந்த அன்பும் வெற்றியும் உனக்கு முழுமையாக தகுதியானவை. ‘மா இண்டி பங்காரம்’ படக்குழுவினருக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த பதிவு சமூக வலைத்தளங்களில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
சில ஆண்டுகளாக உடல்நல சவால்களை எதிர்கொண்ட சமந்தா, இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் மீண்டும் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார். இயக்குநர் பி.வி. நந்தினி ரெட்டி இயக்கியுள்ள இப்படத்தை சமந்தாவே தயாரித்ததுடன், கதையின் மையக் கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளார்.
திரைப்படத்தில் ‘ஸ்வர்ணா’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள சமந்தா, தனது கடந்தகால ரகசியத்தை மறைத்து ஒரு குடும்பத்தின் வாழ்க்கைக்குள் நுழையும் பெண்ணாக வித்தியாசமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. பெண் மையக் கதையாக உருவாகியுள்ள இப்படம், வெளியான முதல் நாட்களிலேயே குறிப்பிடத்தக்க வசூலைப் பெற்று பாக்ஸ் ஆபிஸில் வெற்றிகரமாக பயணித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், படத்தின் வெற்றி விழாவில் கலந்து கொண்ட சமந்தா குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவிய நிலையில், அது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
தற்போது சமந்தா தனது அடுத்த திட்டமான ‘ரக்த பிரம்மாண்ட்’ வெப் தொடரில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். மறுபுறம் நயன்தாரா, தமிழ் மற்றும் பிற மொழிகளில் உருவாகி வரும் பல முக்கிய திரைப்படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.
நடிகைகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் வெளிப்படுத்திய இந்த அன்பும் ஆதரவும், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.